Pagar salarios en criptomonedas, una nueva alternativa y cómo podría aprovecharse

Lo que no está prohibido está permitido, reza la constitución. Y lo cierto es que no hay ninguna norma que impida pagar salarios con criptomonedas, aunque esta no sea una práctica común y tenga sus desafíos.

La pregunta entonces es, ¿es realmente posible y qué debe tener en cuenta el empleador?

La normativa que está vigente en la actualidad fue creada antes de que existiera la tecnología cripto. En la Ley de Contrato de Trabajo permite abonar el 20% del total de retribución en especie y esta podría ser la ventana de posibilidad para un arreglo que incluya el pago con cripto, siempre que sea dentro de este porcentaje.

Pero si bien no existe todavía una prohibición o legislación, para hacer el pago en cripto el empleador debe justificar que se trata de un bien valioso. Si bien no es una moneda como tal, es un activo o bien aceptado como medio de pago por los agentes económicos.

Sí debería acordar con el empleado esta transacción, ya que incluso teniendo en cuenta este margen del 20%, debe haber una disposición de quien recibe estas monedas para hacerlo.

A su vez, es necesario que el empleador siga realizando aportes, contribuciones y retenciones de la ley, lo que deberá completar con moneda tradicional.

En paralelo, todas estas condiciones podrían cambiar se avanza un proyecto de ley del diputado mendocino José Luis Ramón, quien en 2021 propuso autorizar el pago de salarios a través de criptomonedas. El texto, que todavía no ingresa a los recintos, incluye condiciones, ya que no en todos los casos podría hacerse el pago de haberes por esta vía.