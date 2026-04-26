Tras la visita extraoficial que hizo el empresario Peter Thiel, dueño de Palantir a la Casa Rosada, se sabe muy poco de la charla que mantuvo la comitiva con autoridades de Gobierno y en lo personal con Javier Milei.

Tras el revuelo que originó en materia informativa sobre esta reunión, el perito en IA e ingeniero en telecomunicación Ariel Garbarz alertó que el dueño de la plataforma de macrodatos Palantir, podrá vender sus servicios para “gobernar con datos cruzados” para controlar a la ciudadanía.

El modelo de Thiel es el mismo que funciona con Donald Trump en Estados Unidos, que entregó las bases de 26 reparticiones públicas, incluida la CIA y las agencias de seguridad, para deportar inmigrantes o capturarlos con el ICE pero también en Gran Bretaña, el Estado de Israel y tres estados federales de Alemania.

Según Garbarz, Thiel le había hecho la misma propuesta al presidente en noviembre de 2024, cuando se conocieron. “Como Milei estaba en otro momento político, delegó el tema en Patricia Bullrich y un grupo de técnicos le dio participación al equipo que habíamos formado en la UTN, donde habíamos desarrollado un software que bloqueaba al Pegasus pero Palantir es otra cosa, hicieron un upgrade que no podemos detectar”, explicó el especialista a LPO.

Por eso, Garbarz creyó que Karina Milei le había hecho un favor al país cuando abortó el negocio que Bullrich quiso cerrar con un contrato especial para Palantir, a través de la Agencia de Migraciones donde quería ubicar a Diego Valenzuela. “Pensé que, paradójicamente, íbamos a ganar tiempo, pero no”, comentó.

La principal preocupación de este docente universitario es que Palantir puede servir de soporte para la unificación de todas las bases de datos del Estado nacional, algo que ya está contemplado en el artículo 15 del decreto de la SIDE 941/25. En ese texto, se habla de la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), que nuclea desde la información de ARBA hasta el Renaper.

"Como Milei estaba en otro momento político, delegó el tema en Patricia Bullrich y un grupo de técnicos le dio participación al equipo que habíamos formado en la UTN, donde habíamos desarrollado un software que bloqueaba al Pegasus pero Palantir es otra cosa, hicieron un upgrade que no podemos detectar", dijo el périto.

La oposición manifestó, a través de declaraciones aisladas, su rechazo a ese DNU en el Congreso, pero hasta ahora permanece en estado de impotencia política para discutirlo.

Thiel es de los mega-billonarios tecnológicos posiblemente el que tiene una visión más peligrosa. Se declara "libertario" pero su fortuna está construida en base a contratos con el Estado, como la CIA, el Pentágono y el ICE. Actualmente se lo vincula al movimiento neorreaccionario (NRx), que afirma que las democracias liberales de Occidente son una experiencia fallida y deben ser reemplazadas por formas más autoritarias o tecnocráticas de gobierno.

Llegó incluso a proponer algún tipo de "neo monarquía" y marcar la irrupción del "voto femenino" como una de las causas de la supuesta decadencia de Occidente. Los paralelos con la retórica de "Milei Emperador" son evidentes.

Garbarz plantea que Palantir es “un monstruo digital de vigilancia y control social que cambia la forma de gobernar la Argentina”. “El contrato estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa”, posteó en X y agregó: “es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico”.



A su criterio, la plataforma sirve para “manipular y someter la voluntad popular y entregar los datos del Estado a una corporación extranjera”.

El contrato con Palantir estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa, y es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico.

Desde el bloque peronista admiten que el decreto forma parte del temario que buscarán construir para la convocatoria a una sesión especial, después que se presente Manuel Adorni en el recinto este miércoles. “Tenemos que reunir el quórum y eso va a costar, quizá nos tengamos que aguantar un par de convocatorias sin lograr quórum, pero, cuando lleguemos, vamos a contar con los votos”, se esperanza un kirchnerista.

Mientras tanto, el DNU de la SIDE está vigente, pese a que la impericia política del gabinete de Milei mitigue parcialmente la amenaza sobre garantías de los ciudadanos.



