

La expectativa crece en torno al regreso de una de las historias más emblemáticas de la cultura argentina. Tras el impacto generado por la primera entrega, la serie basada en la historieta El Eternauta prepara la llegada a Netflix de su segunda temporada con una producción aún más ambiciosa que apunta a ser uno de los estrenos más destacados tanto a nivel local como internacional.

El actor Ricardo Darín volverá a adentrarse en el papel del protagonista principal Juan Salvo en la continuidad de la trama, cuyo rodaje se desarrolla en distintas locaciones de Argentina y promete un despliegue técnico sin precedentes en la región. Según trascendió, la inversión destinada supera incluso a su parte inicial, en línea con el objetivo de posicionarla como un producto competitivo en el mercado global.

El productor de El Eternauta, Matías Mosteirín, señaló: “Queremos desafiarnos en la segunda temporada tanto como lo hicimos en la primera. Queremos ir por más, tanto técnica como creativamente. Queremos usar todo el conocimiento que adquirimos para hacer en la segunda temporada cosas que no logramos realizar en la primera”.

El plan de Netflix es consolidar la producción como una saga que cuente con varios capítulos y temporadas, adaptando progresivamente los distintos arcos argumentales de la obra original. En ese sentido, la segunda temporada profundizará en la resistencia organizada, uno de los pilares conceptuales de la historieta de Oesterheld.

La nueva entrega promete expandir el universo narrativo con nuevos personajes y escenarios más amplios. El equipo creativo apuesta por mantener el espíritu original de la historieta, efectos visuales de última generación y una construcción dramática que dialogue con el público actual.

Todavía no está confirmada o anunciada la fecha de estreno la segunda parte, pero se especula podrá estar disponible en 2027.

El cronograma depende en gran medida de los tiempos de postproducción, ya que la exitosa serie requiere un intenso trabajo de efectos visuales y diseño sonoro para recrear el universo apocalíptico que propone la historia.

Además, no se descarta que el proyecto derive en producciones complementarias, como spin-offs o contenidos adicionales que amplíen el universo narrativo.