Trump rechaza un pacto urgente con Irán y afirma que la presión funciona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este domingo que no siente la necesidad de acelerar un nuevo acuerdo con Irán. Según el mandatario, la estrategia de "presión máxima" implementada por su Administración ha logrado "diezmar" la capacidad operativa del régimen, asfixiando su economía y otorgando a Washington una ventaja estratégica en el tiempo.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, Trump señaló que, si bien existen canales de comunicación abiertos mediante aliados como Pakistán, no existe una urgencia inmediata para sentarse a la mesa de negociaciones. "El tiempo juega a nuestro favor", destacó el líder republicano, sugiriendo que la situación interna de Irán forzará eventualmente una postura más flexible por parte de Teherán.

El peligro nuclear y la seguridad global

El eje central de la política exterior estadounidense sigue siendo la desnuclearización total de la región. Trump fue tajante al calificar la posibilidad de un Irán atómico como una amenaza existencial para la estabilidad del planeta.

"No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos", sentenció el mandatario. En este sentido, defendió sus acciones actuales asegurando que su país le está prestando "un servicio al mundo" al contener las ambiciones militares del régimen islámico.

Tensión con los aliados europeos

La entrevista también fue el escenario para un nuevo reclamo hacia la OTAN y los socios europeos. Trump expresó su descontento por lo que considera una falta de apoyo proporcional en la contención de Irán, recordando la millonaria inversión que EE. UU. realiza en la defensa de Europa frente a otras potencias como Rusia.

Para el jefe de la Casa Blanca, la falta de compromiso de sus aliados resulta incomprensible dado el riesgo compartido que representa la inestabilidad en el Medio Oriente. Por ahora, Washington mantendrá el timón firme en la sanción económica como principal herramienta de diplomacia.