

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal II dispuso en las últimas horas la suspensión “por el momento” de la ejecución de la medida cautelar que determina que el gobierno debe cumplir en forma efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El Juzgado basó su decisión en el tratamiento de un recurso interpuesto por el gobierno nacional ante la Cámara Federal. Fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmaron que este lunes 27 de abril apelarán la medida.

Desde el CIN sostuvieron que la suspensión de la ejecución de la cautelar “no es hasta que la Corte Suprema se expida”, dijeron y explicaron: “Primero debe expedirse la Cámara respecto del recurso del Poder Ejecutivo Nacional para ir a la Corte”.

“No suspende la cautelar ni sus términos, sino la ejecución y, como dice: por el momento”, insistieron las fuentes del Consejo.

La apelación, afirmaron desde el CIN, ya está decidida. “Nosotros, en cualquier caso, como entendemos que la ejecución puede hacerse igual, vamos a apelar esto mientras esperamos la determinación de la Cámara respecto del pedido del PEN para ir a la Corte”, afirmaron.

Sigue la batalla judicial

La semana pasada, cuando faltaban horas para el vencimiento del plazo para entregar los fondos de las universidades, el gobierno nacional presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario. Si el tribunal acepta el recurso del oficialismo, lo elevará a la Corte Suprema de Justicia. Desde el gobierno nacional no descartan ir con un recurso de queja si la Cámara no acepta el pedido.

No es la primera disposición que el Gobierno incumple. No giró fondos para discapacidad, tampoco entregó a las provincias lo establecido por el impuesto al combustible, no pagó la deuda de Pami ni la de los colectivos, ni siquiera los montos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires dictaminada por la Corte.

Ahora, buena parte de la expectativa está puesta en la decisión de la Cámara Federal, en medio de diferentes versiones que empezaban a circular en la tarde de este viernes.

Mientras tanto, continúan las medidas de fuerza, marchas, concentraciones y las clases públicas en las universidades públicas de todo el país, que tendrán una actividad clave con una Marcha Federal “por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional” convocada por el CIN para el próximo 12 de mayo con epicentro en la Plaza de Mayo. El reclamo central, por supuesto, es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.