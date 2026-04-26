Cuando el llamado a una causa colectiva empieza a sonar, inmediatamente, la voluntad de los músicos sanjuaninos se manifiesta de forma espontánea para colaborar en serio. Sobre todo, cuando se trata de colegas y amigos del ambiente artístico local. Después de los accidentes que sufrieron el percusionista Matías Inostroza y el actor y cantante Emiliano Voiro, ambos vieron su estado de salud comprometido. Con el paso del tiempo y aun con dificultades, la situación de cada caso aumentó la preocupación de familiares y amigos.

Ante este panorama, surgió una iniciativa solidaria por parte de Mariana Campbell y Fabián Noriega que se llama “Todos por Mati y Emi”. Se trata de un festival musical con la participación de músicos unidos para recaudar fondos que serán destinados a la rehabilitación y cuidados que necesitan tanto Inostroza como Voiro.

Si bien anteriormente hubo otros eventos musicales que también tuvieron los mismos objetivos, esta oportunidad, estarán reunidos por primera vez en el Teatro Sarmiento con dicho fin colectivo.

La cita será el próximo 7 de mayo en el Teatro Sarmiento (a las 21 hs.) y la grilla estará conformada por La Camerata San Juan, Limbo-Tecno Rock, Guacamole, Welcome, Los Videla, Hugo Flores de Omega y King of Banana. El bono de contribución estará en $15.000.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Mariana Campbell contó cómo se originó esta propuesta: “Hacemos esto para ayudarlos porque, la realidad, es que ellos (Matías y Emiliano) viven solo de la música, pero no tienen obra social y no tienen recursos para amortiguar todos los gastos médicos que necesitan. Ambos se infectaron con un virus intrahospitalario, al estar internados, el cuadro de salud se les complicó y no pueden trabajar”, contó la cantante de Guacamole.

“Por eso nació esta idea de unirnos entre varios músicos para darles una mano y pedir la colaboración, de los sanjuaninos. Fabián, quien está a cargo de la producción, habló con La Camerata, Lucio Flores y Luciano Gutiérrez que nos están dando una mano tremenda para llevar adelante el festival. También, tenemos el esponsoreo de Cerveza Donata y del Ministerio de Turismo y Cultura. Cuando hicimos la convocatoria, se sumaron numerosas bandas y solistas, lamentablemente en dos horas de espectáculo no podemos meter tanto. Pero la respuesta que nos dieron fue fantástica. Es una pena que muchos han quedado afuera”, afirmó Mariana.

Además, indicó que, si alguien quisiera colaborar con otros materiales o ayuda de otra manera, también está abierta, porque necesitarán recursos para sostener las futuras operaciones y medicación correspondiente para la recuperación de ambos artistas.

Actualmente, Matías Inostroza está dado de alta, pero haciendo reposo en su casa a la espera de una próxima intervención quirúrgica. Mientras que Voiro sigue internado en el Hospital Privado. Por Facebook, WhatsApp y otras redes, hay una cadena por pedido de donación de sangre.

“Entre nosotros estamos con una tristeza enorme, pero con muchas ganas de ayudarlos, porque la verdad son excelentes personas y grandes artistas”, señaló la cantante.

Además, de la boletería del teatro, las entradas pueden adquirirse también en EntradaWeb.