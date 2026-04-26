

El Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026 publicado en el Boletín Oficial establece que “la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o través de terceros”. Es decir, el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea lo podrán prestar agentes privados. Un cambio que se da en paralelo con los despidos y denuncias de vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y que coincide con medidas similares tomadas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde roles que cumplía el Estado se convierten en negocios con vinculaciones cercanas a funcionarios públicos.

En el momento de la publicación del DNU, el personal del SMN planeaba estar de paro, como repudio por los recientes 140 despidos en el sector. Sin embargo, un día antes el Gobierno declaró ilegal esa huelga y quitó el derecho a la protesta. El decreto privatizador sumó un motivo más de preocupación a un sector que viene advirtiendo sobre los efectos que tendrá su desmantelamiento en distintos ámbitos del país.

“La publicación del Decreto 274/2026 es una medida de extrema gravedad que interpretamos como un avance directo hacia el desmantelamiento del SMN”, definió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM). “Habilitar que el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea sea prestado por privados no es solo una cuestión de gestión, es una amenaza a la seguridad operacional del país. Resulta profundamente contradictorio que, hace apenas 24 horas, el Gobierno haya bloqueado una medida de fuerza de los trabajadores del SMN argumentando que el servicio es ‘esencial’, para hoy publicar un decreto que busca tercerizar esa misma función indispensable”, cuestionó.

Sistema vulnerable

“Debemos entender que la seguridad operacional no es un concepto abstracto, sino la gestión sistemática de riesgos para prevenir accidentes; es la garantía que exigen las empresas de seguros para respaldar los vuelos. Dentro de ese esquema, la meteorología aeronáutica es un pilar indispensable para cada despegue, aterrizaje y maniobra en tierra, como la carga de combustible”, explicó Gulizia.

La especialista remarcó que “el SMN es hoy la única institución con el personal certificado bajo normas internacionales (OACI y OMM). Además, el organismo sostiene el Centro Regional de Instrumentos de la región, homologado por la Organización Meteorológica Mundial, que calibra los instrumentos meteorológicos que se usan en las estaciones meteorológicas de los aeropuertos de todo el país e incluso en países vecinos, permitiendo información precisa, clave para la eficiencia de las operaciones aéreas en el país y la región”.

“Al mismo tiempo –advirtió- al derogar el financiamiento proveniente de las tasas aeronáuticas, se le quita al organismo una fuente central de ingresos que ya sufría demoras crónicas por parte de EANA, comprometiendo seriamente su funcionamiento operativo. Según diversas fuentes la deuda con el SMN superaría los 60 millones de USD”.

Por todo esto, “desfinanciar al SMN y habilitar la tercerización de estos servicios desmantelan una capacidad técnica estatal estratégica, dejando al sistema aeronáutico en una situación de vulnerabilidad extrema”.

Tras la suspensión de la medida de fuerza, tildada de ilegal por el Gobierno, trabajadoras y trabajadores nucleados en ATE hicieron una asamblea fuera de la sede de Palermo. Desde allí, la delegada Carolina González dijo a Radio Provincia que “en ningún lugar del mundo los servicios meteorológicos son privados” y alertó sobre el impacto que tendrán los despidos en el funcionamiento del SMN y la realización de pronósticos.

“El SMN trabaja todo el año, todo el día. La mayoría de los despedidos son de estaciones meteorológicas por todo el país. Al despedir gente, en la primera tanda de 2024 cerró una estación en Tucumán, otra en Mendoza. Esta vez no va a cerrar ninguna, pero sí hay un cambio del plan de labor: algunas estaciones que medían las 24 horas ya no van a medir de noche”, apuntó. “Se ve afectado el monitoreo de la atmósfera. Los pronósticos van a estar más debilitados”, añadió.

Desde que comenzó el gobierno de Milei el SMN fue noticia en varias ocasiones, todas tendientes a su achique. En abril del año pasado se supo que el SMN estaba incluido en un proyecto de fusión con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) –a partir de una propuesta del ministro de Defensa, Luis Petri, enviada al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Diversas voces de especialistas criticaron esa posibilidad. También generó repudio el nombramiento –dos veces- del actual titular del Servicio, el militar retirado Antonio José Mauad, cuestionado por su falta de idoneidad para el puesto. A ello se sumaron los despidos y la apertura de tercerización de servicios, todo como parte de un mismo proceso.