El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, informó que, para este domingo durante la mañana y gran parte de la tarde, tendrá una temperatura máxima de 20ºC, con una mínima de 9ºC.

El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, que permanecerá bastante ventoso, con ráfagas de vientos que llegarán hasta unos 50 km/h hacia la noche, con dirección sur.

Si bien habrá estabilidad alrededor del día, las condiciones pueden variar para la medianoche. Mientras tanto, se registra una humedad del 88%, con una presión atmosférica de 945.7 hPa y la visibilidad de 15 km.

En tanto, para el lunes se prevé un descenso de la temperatura, aunque las condiciones tenderán a mejorar progresivamente y se espera un repunte térmico hacia el resto de la semana.

