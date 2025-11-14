Palito Ortega anunció la suspensión de todos sus conciertos programados para 2025 debido a complicaciones derivadas de un herpes facial. Aunque la infección ya no está activa, el cantante sufre dolores e inflamación en el lado derecho del rostro que requieren un prolongado período de reposo y recuperación física.

El manager de Ortega, Luis Méndez, confirmó que la recuperación es lenta pero no se trata de una condición grave. Según indicó, se espera que el artista pueda retomar sus presentaciones en enero de 2026, siempre y cuando su salud evolucione favorablemente. La suspensión afecta shows en ciudades como Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Paraná, Tandil y Córdoba.

Algunos de los conciertos han sido reprogramados para 2026, mientras que otros, como el de Río Cuarto, fueron cancelados sin fecha nueva confirmada. La familia y el equipo profesional que acompaña a Ortega mantienen la esperanza de que hacia fin de año el cantante esté recuperado y en condiciones de volver a los escenarios.

En una entrevista con Radio Mitre Córdoba, el propio Palito Ortega describió con sinceridad su estado: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó. Relató que el dolor se concentra en el lado derecho de su cara y que la inflamación le resulta incómoda, aunque el malestar no es muy intenso. “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, agregó.

El cantante continúa con tratamiento médico y permanece en reposo absoluto para facilitar su recuperación. Mientras tanto, se mantiene acompañado por su familia y recibe el apoyo de sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo su regreso a la música.

En las plataformas oficiales de Palito Ortega ya se anuncian nuevas fechas a partir de marzo de 2026, siempre sujetas a la evolución de su salud. La expectativa es que, si todo marcha bien, el artista pueda reencontrarse pronto con su público y reanudar su carrera musical.