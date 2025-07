Chimbas se vio afectado por una alarmante ola de ataques vandálicos contra unidades de transporte público, que generó gran preocupación entre los vecinos y las autoridades. La empresa Albardón SRL, prestadora del servicio en la zona, denunció que entre el 15 y el 20 de julio de 2025, un total de 14 colectivos sufrieron daños a causa de piedrazos, concentrándose los incidentes en horarios nocturnos y en zonas identificadas como "críticas".

Ante la gravedad de la situación, la ministra de Gobierno, Laura Palma, se refirió al tema, confirmando que estuvo en contacto con la empresa. Anunció que pactaron una reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad, que se realizará en los próximos días, con el objetivo de "buscar soluciones al tema, que sin duda es lamentable". Palma reconoció que, si bien otras empresas registraron algunos incidentes aislados, en el caso de Albardón SRL la situación se dio "de manera reiterada".

La funcionaria subrayó que el problema requiere "en principio reflexión de los padres porque por lo general estos daños son causados por menores". Enfatizó que estos actos "están perjudicando no solamente a la persona que se lesiona o al chofer, sino que están perjudicando a toda una comunidad que goza de un servicio público". Palma aclaró que el Gobierno provincial no cubre los gastos de reparación de los daños, y que los empresarios deben hacerse cargo, indicando que el seguro de las unidades "no le cubre la rotura de vidrios".

Sobre las zonas y horarios de los ataques, la gerente general de Albardón SRL, Viviana López Puerta, había expresado que "ya tenemos geolocalizada la zona" y pidió "medidas urgentes para proteger tanto a los trabajadores como a los pasajeros". Palma, por su parte, informó que los hechos empiezan a partir de las 19:00 horas, "más que nada en horario nocturno". Si bien reconoció que son "algunas zonas de Chimbas" las más complicadas, prefirió no dar detalles específicos de los barrios.

Ante la posibilidad de modificar los recorridos de las líneas afectadas, Palma fue categórica: "no es la idea tocar para nada el recorrido, sino encontrar una solución". Reiteró que "es toda una comunidad que se beneficia con un servicio" y que, desde el Gobierno provincial, lamentan que "por un par de personas que cometen hechos que son ilícitos son afectados muchos". Y agregó: "cuando son menores sabemos que son inimputables, pero son los mayores quienes deben responder y deben ser responsables de que no se pueda perjudicar a toda una comunidad dándole un servicio que es público". Finalmente, destacó el compromiso provincial con el transporte público, mencionando el boleto escolar gratuito y el boleto docente gratuito, y concluyó: "tenemos que cuidarlos entre todos porque cuando se perjudica uno se perjudica a todos".