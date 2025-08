Un grupo de 40 sanjuaninos vive horas de desesperación en Santiago de Chile, tras quedar varados en medio de un tour de compras, transportados por un colectivo que pertenece a la empresa Blanca Paloma. Según denunciaron los pasajeros, la firma los dejó abandonados después que el micro se averió, dejando a los pasajeros sin traslado de regreso ni dinero para afrontar gastos de hospedaje y comida. Ahora, el contingente enfrenta un panorama extremo: en las últimas horas los sacaron del hotel en donde se quedaban por imposibilidad de pago, ya que no tienen más dinero de sus bolsillos para seguir alojados.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Roberto Ibazeta, coordinador del tour, relató la odisea que comenzó cuando el colectivo contratado sufrió una grave avería mecánica. “El micro reventó antes de llegar a la frontera, cerca de Guardia Vieja, y desde la empresa nos dijeron que no era su responsabilidad”, aseguró. El panorama se agravó en las últimas horas debido a la imposibilidad de seguir siendo hospedados en hoteles: “Nos están echando del hotel, no tenemos dinero para pagar otra noche y vamos a terminar en la calle, con toda la mercadería empapándose. Es inhumano”, agregó Ibazeta.

El colectivo se rompió cuando se disponían volver del país vecino. (Foto gentileza)

El grupo quedó a la intemperie en Santiago, sin recursos para cubrir gastos de emergencia. “La gente viene a comprar, se gasta todo el dinero y no tiene cómo afrontar un gasto extra. Hay personas mayores, con problemas de salud, que necesitan medicación. Estamos desamparados”, describió Ibazeta.

La desesperación creció cuando la empresa se negó a costear el hospedaje, obligando a los pasajeros a solventar los gastos de hotel y comida de su propio bolsillo. “La empresa nos mandó a Santiago y nos dijo ‘arréglense como puedan’. Nos prometieron que se harían cargo del hotel, pero nunca cumplieron”, denunció.

Incluso detalló que los choferes del colectivo fueron alojados en hoteles por la empresa, pero a los pasajeros los dejaron a su suerte. “El micro quedó apagado y sellado, no podemos refugiarnos allí. La empresa protegió a sus choferes, pero a nosotros nos dejó tirados”, aseguró.

Ibazeta afirmó que intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la empresa, pero siempre recibió respuestas negativas. “Hablé con la hija del dueño, y con total desinterés me dijo que estaba ocupada, que no podía atendernos. No les importa que haya gente enferma, madre con niños pequeños que las esperan, que estén pasando frío y hambre”, expresó con indignación.

Los pasajeros aseguran que la empresa les exige pagar un nuevo pasaje de regreso por su cuenta, algo imposible dado que muchos no tienen recursos para afrontar otro gasto.“El contrato era claro: ida y vuelta. La empresa no cumplió. Nos mandaron un colectivo destruido, sin mantenimiento, que colapsó antes de llegar a la frontera. Ahora nos dicen que si queremos volver tenemos que buscar cómo hacerlo por nuestros propios medios”, concluyó Ibazeta, angustiado y señalando que su último recurso sería el de dirigirse al consulado argentino por auxilio en estas próximas horas.