En un momento en que Benjamín Vicuña está atravesando una "guerra" con la China Suárez, Pampita salió a respaldar al actor. Ella puso "la cara por él" y remarcó que, más allá de cómo se separaron, su rol como padre de los hijos que tienen en común es "hinchable".

Esta no es la única diferencia que Pampita mantiene con la China Suárez, quien ha criticado a Vicuña por su rol como papá. Pampita también se refirió a cuestiones económicas, y aunque no la nombró, sus declaraciones dieron una clara sensación de diferenciación.

En su paso por OLGA, le preguntaron en qué clase elige volar. La modelo fue clara en su respuesta sobre la ostentación: "Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos y vamos todos en economy y listo". Explicó que no prefiere ir ella adelante y que los demás vayan atrás, y concluyó que prefiere ir "todos atrás y felices de la vida".

Pampita continuó detallando su estilo de vida, asegurando: "No soy ostentosa, no tengo auto propio, me lo presta una marca de auto".

Este descargo no pasó desapercibido, especialmente ante el "nuevo rol" de la China Suárez, que no deja de ostentar sus carteras desde que está con Mauro Icardi. Sobre los gastos en lujo, Pampita sentenció: "Como que en eso no gasto, no me compro carteras caras".