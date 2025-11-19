Mapas, collages y notas: el aterrador inventario del acosador de Cris Morena

Cris Morena padece desde hace cinco años una desagradable situación de acoso por parte de un hombre de 51 años, Leandro Lo Giudice. Esta situación comenzó en 2020 y se volvió cada vez más compleja, lo que llevó a la productora a tomar cartas en el asunto. Anteriormente, Lo Giudice había cumplido una probation por acosos y hostigamiento y había sido sobreseído, con la causa archivada, bajo la condición de no volver a molestar. Sin embargo, cuatro años después, Lo Giudice incumplió la conducta y volvió a merodear a Cris Morena. Como resultado, se ordenó una restricción perimetral y se le colocó una tobillera de control al imputado.

La causa por acoso ha tomado un giro estremecedor tras el allanamiento a la habitación de Lo Giudice. En el allanamiento, realizado en la vivienda donde Leandro Lo Giudice vive en Lanús con su madre, se descubrieron macabros hallazgos.

Entre los elementos encontrados se hallaron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leandro había imaginado en su mente entre él y ella. Los investigadores también descubrieron fotos de los ojos de la productora, recortes de revistas y diarios, con los cuales había hecho un collage con sus ojos. Esto evidencia su obsesión con la mirada de Cris.

El periodista Pampa Mónaco relató que la obsesión era tal que la logística del acosador incluía el registro de mapas a mano alzada. Se encontraron mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora, con anotaciones en hojas que registraban sus movimientos: "Se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, y se juntó con esta persona, todo anotado en hojas".