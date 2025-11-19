Un reconocido chef compartió un método para mejorar el puré de papas tradicional y obtener una textura suave, esponjosa y con un sabor diferente, utilizando ingredientes simples y una técnica accesible para cualquiera. La clave, según explicó al medio Todo Gusto Brasil, está en trabajar la papa mientras aún está caliente para mantener estable su fécula y evitar una consistencia pesada o grumosa.

De acuerdo al experto, el primer paso es hervir papas de buena calidad hasta que estén muy tiernas, escurrirlas y hacer el puré de inmediato, ya sea con pisapapas o pasándolas por un colador. Desaconsejó el uso de procesadores o minipimers, ya que liberan demasiado almidón y generan una textura elástica.

El cambio más sorprendente llega en el agregado de materia grasa: en lugar de manteca y leche, recomendó incorporar un chorro generoso de aceite de oliva, que aporta cremosidad sin sumar grasas pesadas y realza el sabor natural de la papa. Opcionalmente, señaló que se puede sumar ricotta o yogur natural para lograr un toque ácido y más suavidad.

Otro punto fundamental es el batido. El chef sugirió reemplazar la cuchara por un batidor manual para incorporar aire y obtener un puré con una textura casi de mousse. Aclaró, de todos modos, que debe batirse solo lo necesario para evitar que el resultado final quede gomoso.

Como paso final, recomendó agregar ralladura de limón, nuez moscada o hierbas frescas para aportar un toque aromático que contraste con la cremosidad. Con estos simples ajustes, el puré de papas puede dejar de ser una guarnición secundaria y convertirse en un plato protagonista.