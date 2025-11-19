Tras la entrevista que Ángel de Brito le realizó a Fabiola Yáñez en LAM, donde la ex primera dama se refirió a las presuntas infidelidades de Alberto Fernández y mencionó el video viral de Tamara Pettinato con su ex, las conductoras volvieron a instalarse en la discusión pública. Mientras Viviana Canosa anunció acciones legales, Pettinato eligió tomar distancia, aunque aprovechó la oportunidad para aclarar su posición frente a las nuevas declaraciones de Yáñez.

En comunicación con Intrusos, la hija de Roberto Pettinato sostuvo tajantemente que Fabiola "no podría decir que fui amante de Alberto". Pettinato apuntó a que la ex primera dama mantiene una postura de prudencia, ya que "siempre se cuida de no asegurar algo que no puede asegurar, porque sino se metería en un problema". Pettinato enfatizó que no se puede asegurar algo así de alguien, aunque sí se puede opinar sobre lo que se encontró.

Pettinato cuestionó directamente el rol de Yáñez en la viralización del material, señalando que "Estaría bueno que explique por qué viralizó el video". Subrayó que "Eso nadie se lo pregunta". Según Pettinato, la filtración fue deliberada y marcó el origen de un daño que aún le cuesta cerrar. Diferenció el conflicto judicial entre Yáñez y su ex (Alberto Fernández) del episodio que la involucró, enfatizando: "Una cosa es la causa contra su ex y otra cosa es haber filtrado ese video, que lo tenía solo ella". Agregó que le gustaría saber "cuál fue la búsqueda porque no tiene nada que ver".

Respecto a la posibilidad de avanzar legalmente, Pettinato reconoció que "se puede hacer algo" sobre la difusión del video, aunque prefiere evitar profundizar mientras el tema siga girando en el espacio mediático. Advirtió que, si se va a seguir hablando del tema, "además del daño que ya hicieron filtrando un video privado… veremos". Sobre el vínculo que la unió al expresidente, afirmó que "Hubo amistad con Alberto, viendo ese video te das cuenta", aunque eligió no expresar el estado actual de esa relación. Pettinato dijo que no tiene "más ganas de dar títulos" y se mostró exhausta, señalando que, a un año del conflicto, le pesa lo que pasó y no entiende "el seguir hablando del tema".