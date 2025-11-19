Un técnico instalador de aire acondicionado se transformó en fenómeno viral luego de que su hija compartiera en TikTok una serie de fotos que muestran una costumbre tan particular como adorable: cada vez que trabaja en una casa, se toma una foto con el perro del cliente antes de retirarse. El video con la recopilación de imágenes obtuvo miles de interacciones y posicionó al trabajador como uno de los personajes más queridos de la temporada.

El técnico posa con cada perro o gato que encuentra en las viviendas donde instala aires. (Foto: Tik Tok @eugenianievess_ )

Según relató la joven en su publicación, su padre repite este gesto en cada vivienda que visita, lo que derivó en un verdadero “álbum perruno” con mascotas de todos los tamaños y personalidades. En las imágenes se lo ve acompañado por perros que posan, lo observan mientras instala el equipo o incluso se acercan para recibir una caricia.

Según comentaron usuarios en el posteo, las mascotas “supervisan el trabajo” del técnico mientras instala los aires. (Foto: @eugenianievess_)

El primer posteo generó tal repercusión que la hija decidió compartir una segunda parte “a pedido del público”, con nuevas fotos que confirman que la rutina ya forma parte del estilo de trabajo del técnico. La reacción no tardó en llegar: usuarios destacaron el buen trato del hombre con los animales y celebraron la ternura del hábito. Algunos incluso bromearon con que “visita perritos y de paso arregla aires”.

Los comentarios se multiplicaron con mensajes de afecto y humor, destacando la energía positiva del protagonista y el vínculo espontáneo que genera con las mascotas. En pocas horas, el video acumuló miles de likes y posicionó al instalador como una inesperada celebridad en TikTok, gracias a su genuina manera de conectar con los animales mientras realiza su tarea cotidiana.