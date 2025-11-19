Un grave hecho se registró en el Quinto Cuartel, en Pocito, cuando una niña de seis años incendió la vivienda familiar mientras intentaba imitar un juego que había visto en TikTok. El suceso ocurrió mientras sus padres estaban trabajando.

Según relataron allegados, los padres dejaron a sus tres hijos en el domicilio. En ese momento, la menor encendió fuego en una especie de despensa donde había papeles y cajones. Este fue el inicio del siniestro: las llamas prendieron rápidamente ese sector y se expandieron al resto de la vivienda al alcanzar cables y otros materiales inflamables.

La nena de seis años habría actuado de manera intencional, influenciada por videos y juegos que circulan en redes sociales. Si bien no está claro qué intentaba recrear, la acción terminó provocando un incendio que destruyó toda la casa. El incendio consumió por completo la casa, dejando a la familia sin pertenencias ni elementos esenciales.

La familia perdió todas sus pertenencias y ahora espera recibir ayuda para poder afrontar la difícil situación.