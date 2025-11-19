La hermana de Matías Rolfi, el estudiante de 27 años que se suicidó en la Facultad de Medicina de la UBA el 1 de noviembre, publicó un mensaje en redes sociales luego de que se hicieran públicos chats que reflejan situaciones de bullying y maltrato hacia el joven. En su descargo, agradeció el acompañamiento recibido y pidió respeto en medio del avance de la discusión pública sobre lo ocurrido.

Rocío, su hermana, sostuvo que nadie está señalando culpables y remarcó que “solo mi hermano supo sus verdaderos motivos”. Sin embargo, consideró positivo que se hable del trato hostil que recibía su hermano por parte de compañeros, ayudantes de cátedra y profesores. “Nadie debería tratar así a otra persona, menos en el ámbito de la salud”, expresó en su publicación.

La mujer también recordó que Matías tenía diagnóstico de autismo desde la adolescencia y que sufrió durante años la sensación de no pertenecer. Aseguró que su intención era dejar un mensaje social sobre el bullying y el maltrato, pero que ahora necesita enfocarse en su duelo. “Mi mensaje ya está dado”, concluyó.

Los chats difundidos en redes en los últimos días muestran expresiones agresivas y burlas hacia Matías. Uno de ellos incluye la frase “Le voy a cagar la vida a Rolfi”, atribuida a un ayudante de cátedra de la materia Bromatología. Otros mensajes, en grupos de cursada como “Fisiología 2025” y “Bioquímica”, exhiben sarcasmo, impaciencia y comentarios despectivos hacia el joven.

La hermana informó que un compañero de Matías llegó a intervenir en una de esas conversaciones para defenderlo, asegurando que él “creía que aportaba” en clase y que no tenía intenciones de perjudicar a nadie. La circulación de estos chats reavivó la discusión sobre el trato dentro de la comunidad universitaria y la necesidad de mecanismos de contención.

Por el momento, la UBA no emitió nuevos comunicados públicos sobre el caso, pero familiares y allegados de Matías continúan reclamando que se investigue su situación académica y social dentro de la facultad. El caso sigue conmocionando al ámbito educativo y abrió un debate profundo sobre el bullying en la universidad pública.