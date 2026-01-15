Pampita y Evangelina Anderson contrataron un investigador privado: para qué

En una reciente entrevista con Moria Casán realizada este 14 y 15 de enero de 2026, el investigador privado Claudio De Muscari expuso la realidad detrás de los seguimientos a figuras del espectáculo.

El especialista, que opera tanto en Argentina como en ciudades del exterior como Miami y Las Vegas, detalló que el valor de su servicio es de aproximadamente 300 mil pesos diarios, un monto que “varía según la complejidad del caso”. Según explicó el experto, el “90% de su trabajo radica en todo lo que es infidelidad”.

Publicidad

Sobre la metodología aplicada, De Muscari indicó que la eficacia depende de la recolección de pruebas concretas: “Normalmente logramos evidencias cuando salen a cenar, a un barcito o a tomar un café. Después de ahí hacemos el seguimiento con fotos y filmaciones hasta la puerta del hotel y ahí se termina el trabajo”.

Respecto a los disparadores de sospecha, señaló que “lo principal es el teléfono. Hoy todo pasa por ahí. Siempre llaman y dicen ‘vi un mensajito extraño’. A partir de eso, nos convocan para investigar quién es esa otra persona”. Además, aclaró que no solo investiga relaciones nuevas, ya que “tenemos matrimonios de 30 años que nos llaman”.

Publicidad

El profesional también compartió observaciones sobre el comportamiento de género en estos casos, afirmando que “hoy las mujeres están mucho más complicadas” y que “cuando la mujer engaña al marido, lo hace casi de una forma perfecta. Es más viva”.

Durante la charla, el periodista Gustavo Méndez aportó datos específicos sobre celebridades, asegurando que “Pampita contrató un detective para Benjamín Vicuña” y aclarando que “lo que había eran imágenes del ex de Pampita con otra mujer”.

Publicidad

Asimismo, Méndez reveló una táctica utilizada por otra figura vinculada a Evangelina Anderson, mencionando a “una rubia que está en un reality de cocina que le habría puesto un AirTag en el auto a un ex DT de un club muy importante de Argentina”.

Sobre este incidente, el periodista relató: “Se lo puso y el auto quedó estacionado en el club, pero él no estaba estacionado en el club, él estaba en otro lado”. Pese a la confirmación de estos servicios para famosos, De Muscari concluyó con reserva: “no voy a dar nombres”.