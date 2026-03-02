La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) confirmó la realización de un paro nacional docente que afectó el comienzo de clases en 16 provincias, en el marco de un conflicto que se extiende por reclamos de mejoras salariales, condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos paritarios.

La decisión fue ratificada por la conducción nacional del gremio tras evaluar la falta de avances satisfactorios en las negociaciones con el Gobierno nacional y diversas administraciones provinciales. La medida de fuerza se implementará los primeros días del ciclo lectivo dependiendo de las zonas del país y podría extenderse según la evolución de las discusiones paritarias.

Desde Ctera señalaron que la medida no busca perjudicar a las comunidades educativas, pero afirmaron que “no hay condiciones materiales ni salariales suficientes para comenzar las clases” en varias jurisdicciones del país. El gremio enfatizó que persistirán en el diálogo con las autoridades, pero advirtió que el paro será cumplido si no se registran respuestas concretas a sus demandas.

La medida impaca directamente en la organización escolar de 16 provincias, donde las clases previstas para esta semana se verán demoradas o directamente suspendidas si no se alcanzan acuerdos de último momento. Las jurisdicciones afectadas aún no comunicaron oficialmente los ajustes en los calendarios escolares, lo que genera incertidumbre entre familias y docentes.

Entre los puntos de conflicto, los gremialistas reclaman actualizaciones salariales que acompañen el nivel inflacionario, mejoras de infraestructura y condiciones adecuadas para la tarea docente. Además, exigen que se respeten acuerdos previos y que se avance hacia un plan que garantice previsibilidad en las negociaciones futuras.

Autoridades del sector educativo del Gobierno nacional y de varias provincias intentan persuadir a los gremios para retomar conversaciones, aunque hasta el momento las propuestas no habrían sido suficientes para modificar la decisión del paro. Las próximas horas serán clave para definir si puede alcanzarse algún tipo de solución antes del inicio formal del ciclo lectivo.