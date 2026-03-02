Anses continúa este lunes 2 de marzo con su cronograma de pagos, sumando jubilaciones, pensiones y varios grupos de prestaciones sociales y asignaciones, según el último número del DNI de los beneficiarios.

Entre los pagos previstos para la jornada están las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para quienes cobran hasta dos haberes mínimos y cuyos DNI terminan en 6 y 7.

Además, se concretarán pagos de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) para titulares con DNI finalizados en 6 al 9, así como el pago de Asignaciones Familiares (como por hijo, por ayuda escolar anual y otras prestaciones) de acuerdo con calendarios segmentados por terminación de documento.

También están previstos pagos de Prestación por Desempleo para beneficiarios cuyo último número de DNI coincide con las terminaciones habilitadas para esta fecha.

Anses mantiene un esquema de pagos escalonado por número de documento para organizar el flujo de liquidaciones, evitando aglomeraciones y distribuyendo los pagos a lo largo de la semana. La entidad recuerda que los beneficiarios pueden consultar sus fechas y montos en los canales oficiales, como Mi Anseso el sitio web institucional.

Quienes cobren este lunes podrán hacerlo tanto a través de sus cuentas bancarias como por los medios de pago habituales dispuestos por ANSES, según su prestación y término de DNI.

La entidad previsional también recuerda que algunas prestaciones, como la Ayuda Escolar Anual reforzada para garantizar un piso mínimo recientemente oficializado, pueden tener condiciones específicas que se informan en la página oficial.

El cumplimiento del cronograma de pagos constituye una pieza esencial del funcionamiento de la seguridad social argentina, garantizando ingresos a millones de jubilados, pensionados y familias con cargas familiares en fechas precisas y organizadas.