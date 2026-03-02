Publicidad
Alerta por tormentas de 72 hs en varias provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por un fenómeno de más de 72 horas con tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas que afectará a varias provincias del centro y norte argentino desde este lunes 2 hasta, al menos, el jueves 5 de marzo.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Un frente de tormentas avanzará desde el lunes por varias provincias con precipitaciones intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. (Ilustrativo)

El organismo oficial advirtió que un frente de tormentas de larga duración impactará con lluvias persistentes y vientos fuertes de hasta 70 km/h, acompañado de abundante agua que podría acumularse en cortos períodos.

Provincias bajo alerta por tormentas intensas durante más de 72hs:

  • San Luis

  • Córdoba

  • Santiago del Estero

  • La Rioja

  • Catamarca
    Estas áreas registrarán tormentas desde la noche del lunes 2 y continuarán con lluvia y viento hasta el jueves 5 de marzo, con chaparrones que pueden persistir incluso la madrugada del viernes. 

Además, las precipitaciones avanzan hacia el este. El organismo meteorológico señaló que la lluvia ya llegó a zonas del sur de la provincia de Buenos Aires este domingo 1° y se espera que el mal tiempo llegue al AMBA hacia el jueves, con cielo nublado y posibles chaparrones generalizados.

Recomendaciones ante el alerta

  • Estar atento a posibles inundaciones repentinas o acumulación de agua en zonas urbanas o rurales.

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas.

  • Mantener limpios desagües y canaletas, y asegurar objetos sueltos que puedan volarse con el viento.

  • Los conductores deben transitar con precaución y moderar la velocidad en rutas y caminos afectados por lluvia.

Las condiciones de inestabilidad se mantienen como un tema de seguimiento cotidiano hasta entrada la semana, con posibles alertas amarillas en otras regiones según el avance del sistema.

