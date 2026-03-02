El organismo oficial advirtió que un frente de tormentas de larga duración impactará con lluvias persistentes y vientos fuertes de hasta 70 km/h, acompañado de abundante agua que podría acumularse en cortos períodos.

Provincias bajo alerta por tormentas intensas durante más de 72hs:

San Luis

Córdoba

Santiago del Estero

La Rioja

Catamarca

Estas áreas registrarán tormentas desde la noche del lunes 2 y continuarán con lluvia y viento hasta el jueves 5 de marzo, con chaparrones que pueden persistir incluso la madrugada del viernes.

Además, las precipitaciones avanzan hacia el este. El organismo meteorológico señaló que la lluvia ya llegó a zonas del sur de la provincia de Buenos Aires este domingo 1° y se espera que el mal tiempo llegue al AMBA hacia el jueves, con cielo nublado y posibles chaparrones generalizados.

Publicidad

Recomendaciones ante el alerta

Estar atento a posibles inundaciones repentinas o acumulación de agua en zonas urbanas o rurales.

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas.

Mantener limpios desagües y canaletas, y asegurar objetos sueltos que puedan volarse con el viento.

Los conductores deben transitar con precaución y moderar la velocidad en rutas y caminos afectados por lluvia.

Las condiciones de inestabilidad se mantienen como un tema de seguimiento cotidiano hasta entrada la semana, con posibles alertas amarillas en otras regiones según el avance del sistema.