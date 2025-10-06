Sociedad > Tomá nota
Receta fácil de panqueques para canelones con solo 4 ingredientes
POR REDACCIÓN
Los panqueques son un clásico de la cocina argentina, muy valorados por su versatilidad. Se utilizan tanto para preparar canelones como para rellenar con dulce de leche y disfrutar en el postre. Para lograr que los canelones queden bien envueltos y no se desarmen, es fundamental que los panqueques tengan una textura ligeramente gruesa y compacta.
Esta receta simple requiere únicamente cuatro ingredientes y se puede preparar en pocos minutos, ideal para quienes buscan una opción práctica sin renunciar al sabor. Además, si no se consumen de inmediato, los panqueques pueden almacenarse en el freezer por un período de hasta 5 a 6 meses sin perder calidad.
Para quienes deseen acompañar los panqueques con un relleno casero, se recomienda una preparación cremosa de acelga y carne. No obstante, la variedad es amplia: humita, ricota o pollo también son excelentes opciones para rellenar los canelones según el gusto personal.
El procedimiento para hacer estos panqueques es sencillo y accesible, lo que permite que cualquier persona pueda incorporarlos en sus comidas diarias o en ocasiones especiales con facilidad.
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 taza de harina (aproximadamente 120 g)
- 1 ½ tazas de leche (375 ml)
- 1 pizca de sal
Instrucciones:
- Batir los huevos en un bowl.
- Agregar la leche y mezclar bien
- Incorporar la harina tamizada poco a poco, batiendo para evitar grumos.
- Agregar la pizca de sal y mezclar hasta tener una mezcla líquida, suave y sin grumos.
- Dejar reposar la mezcla unos 10-15 minutos (opcional, pero ayuda a que queden más elásticos).
- Calentar una sartén antiadherente (puedes engrasarla apenas si hace falta).
- Verter un poco de mezcla, mover la sartén para cubrir toda la base con una capa fina.
- Cocinar 1-2 minutos por lado, hasta que esté apenas dorado.
- Repetir con el resto de la mezcla.