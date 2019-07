Papa Francisco: "Me gustaría visitar la Argentina el año próximo"

El papa Francisco manifestó que le "gustaría visitar la Argentina el año próximo". Si esto ocurre sería la primera visita a su país natal desde su asunción en el 2013. Según precisaron desde el entorno papal, el viaje se realizaría en el segundo semestre del 2020 e incluiría también una escala en Uruguay.

Jorge Bergoglio volvería a su tierra natal como líder religioso global, algo que vino postergando ya que no quería que su presencia se tomara como un motivo de interferencia con la compleja política local. El 2020 será un periodo no electoral y ya se habrá definido el nuevo gobierno por lo que su arribo no podrá ser considerado como señal de apoyo o rechazo a los partidos políticos.

El sumo pontífice aseguró que no tiene preferencia por ningún espacio y, en tiempo de elecciones, "no recibe a ningún dirigente de la política argentina".

La visita del Papa se daría en un contexto histórico debido a que en el 2020 se cumplirán 500 años de la primera misa católica que se celebró en el país. La misma se hizo el 1 de abril de 1520 en la actual provincia de Santa Cruz.

La última vez que el Papa llegó a Latinoamérica fue en enero del 2019 cuando participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Anteriormente estuvo en Perú, Chile, Colombia, México, Cuba, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Fuente: Perfil.