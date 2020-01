Para Álvaro González, la unidad de JXC garantiza "no entregar la suma del poder público al Gobierno"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado de Juntos por el Cambio Álvaro González reafirmó hoy la decisión de ese espacio político de mantener "la coherencia y la unidad" ya que lo contrario, advirtió, significaría "entregarle la suma del poder público al Gobierno".



En este sentido, en diálogo con Télam, señaló que esa fue la principal conclusión del encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio que se desarrolló ayer por la tarde en las oficinas del segundo piso del Congreso Nacional, en el despacho del diputado radical Mario Negri, jefe del interbloque opositor.



Álvarez González participó del encuentro en su calidad de vicepresidente de la Cámara de Diputados, y en reemplazo del jefe del Bloque de PRO, Cristian Ritondo, que no podía asistir, según detalló.



"Cuatro de cada diez ciudadanos votó a Juntos por el Cambio y quiere que sigamos unidos", contó González sobre el espíritu que sobrevoló la reunión.



"Romper Juntos por el Cambio sería entregarle la suma del poder público al gobierno de Alberto Fernández", sostuvo el legislador al detallar las conclusiones sacadas en el marco del encuentro.



Además, contó que "se habló del futuro" de Juntos por el Cambio, con el eje en mantener "la unidad y la coherencia" con los gobernadores y los bloques parlamentarios.



Los participantes acordaron volver a encontrarse en la primera quincena de febrero, para evaluar los pasos a seguir.



Participaron de la reunión una docena de dirigentes, entre ellos el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Corrientes, Gustavo Valdés.



También estuvieron presentes el presidente del radicalismo, el ex gobernador Alfredo Cornejo; la futura jefa del PRO, la ex ministra Patricia Bullrich; y el responsable de la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, junto a los titulares de los bloques de esas fuerzas en ambas cámaras y el ex candidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Angel Pichetto.



Finalizado el encuentro difundieron un documento donde reafirmaron la unidad de ese espacio político en la oposición, respaldaron las negociaciones con el gobierno de Alberto Fernández por el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa que se debatirá hoy en Diputados y cedieron a los senadores una definición acerca de la candidatura del juez federal Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación.



"Para Juntos por el Cambio es fundamental que haya un abordaje federal a los grandes problemas del país y por ello es imprescindible construir una relación de previsibilidad entre la Nación y las provincias", señaló el documento final, entre otros conceptos.