Para Eduardo Duhalde, la reunión de Macri y Alberto Fernández "es una buena noticia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente Eduardo Duhalde se manifestó hoy "muy contento" por los resultados de las elecciones de ayer y celebró la reunión entre el presidente Mauricio Macri y el electo mandatario Alberto Fernández al considerarla "una buena noticia" y destacar como "imprescindible que se pongan de acuerdo" de cara a la transición.



"Es imprescindible que se pongan de acuerdo porque, si no, va a ser muy dura no solo la transición sino el futuro inmediato de los argentinos", postuló el ex mandatario y referente del Movimiento Productivo Argentino, quien puso el acento en la "complejidad inusitada" de la situación actual y de la necesidad de acuerdos.



En este punto, insistió con que "esto no se resuelve con un solo partido", con lo cual celebró la decisión del presidente Mauricio Macri de convocar al diálogo al mandatario electo, Alberto Fernández.



Por otro lado, entendió que "la ventaja de que haya sacado tantos puntos el Gobierno" en relación a las PASO es que "eso ayuda un poco a que no quieran patear el tablero o intentar hacerlo".



"Los pingos se ven en la cancha. A Alberto lo quiero, le tengo un afecto enorme, pero hay que acompañarlo y ayudarlo. Creo que tiene las condiciones", postuló Eduardo Duhalde.



En ese contexto, llamó a "pensar para adelante" y consideró un "problema" de los argentinos el querer "resolver los problemas mirando para atrás".



"Los que creen eso se han quedado en la historia", aseveró el ex mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM La Patriada.



Allí, entendió que constituye un "tema urgente" el evaluar "cómo se hace para salir de esto".



"Es una situación muy compleja", insistió Duhalde en la entrevista que concedió esta mañana.



"Estamos muy contentos, no sólo con el resultado (de las elecciones celebradas ayer) sino también con que se reúnan Mauricio Macri y Alberto Fernández; es una buena noticia", aseveró Eduardo Duhalde.



Por otro lado, Duhalde dijo que le "gustó" el discurso pronunciado ayer por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y admitió que, si bien en principio había pensado que la ex mandataria se había equivocado con la elección de Alberto Fernández como candidato, luego, el ahora electo presidente le había "tapado la boca".



"Yo con Alberto Fernández me manejo por Whatsapp pero ayer no le escribí; voy a comunicarme para colaborar, no estoy peleado con nadie porque creo en la unidad de los argentinos", enfatizó Eduardo Duhalde en la entrevista que concedió esta mañana.