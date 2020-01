Para el hijo de una de las víctimas, el joven detenido "es clave para que el caso se esclarezca"

El hijo del hombre que fue asesinado junto a su pareja y la nieta de ésta en la localidad platense de Melchor Romero aseguró hoy que siente que el adolescente detenido por el caso es "clave" para entender qué sucedió y dijo que desconoce si es culpable.



"No sabría decirte la responsabilidad que tuvo hasta que se sepa el testimonio de él. Yo sé y siento que él es clave para que el caso se esclarezca", afirmó Martín Bravo, hijo de Raúl Bravo (58), una de las víctimas del triple crimen.



En diálogo con TN, Bravo sostuvo que el adolescente "algo debe saber" y "por algo también huyó de la escena" del crimen, el cual fue descubierto el 1 de enero último en la casa donde vivía Bravo y su pareja, Graciela Holsbak (54), y en la que esa madrugada estaba la nieta de ésta, Alma (5).



Recordó que tras el hecho "lo vieron en una fiesta cerca de Melchor Romero y como él se manejaba con el celular de la madre, tendría que haber vuelto a su hogar".



Bravo afirmó que su padre, que también tenía tres hijas, y Graciela estaban juntos desde hace alrededor de cinco años, pero que no tenía diálogo con su madrastra.



"No tenía trato con Graciela ni con la familia de ella. Mi padre, cuando iba a hablar conmigo, me decía que siempre que se separaba de Graciela era por culpa de uno de los hijos, supongo que será por este chico", afirmó Martín.



Agregó que el adolescente "lo terminaba echando" y le decía que "no era nadie para vivir en esa casa, que no era el padre y nadie iba a ocupar ese lugar".



Sin embargo, reconoció que nunca le relató ninguna "situación violenta" más allá de esos entredichos.



Respecto de la actuación de la Justicia en el caso, consideró que "viene haciendo un trabajo impecable" y "no hay ningún tema que no se haya hecho con profesionalidad".