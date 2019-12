Para Frigerio, "si el Presidente convoca a la oposición, hay que ir"

El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio advirtió hoy que si el presidente Alberto Fernández "convoca a la oposición" en busca de acuerdos, "hay que ir" porque, dijo, "es indispensable dejar atrás las diferencias".



"Los problemas están vinculados con la división en la sociedad y la grieta. Espero que lo que ha esbozado Fernández en sus declaraciones lo pueda concretar en la realidad", apostó Frigerio.



En ese sentido, el ex funcionario planteó que "si el Presidente convoca a la dirigencia de todo el país, no solo a la política, hay que ir, ya que es indispensable dejar atrás las diferencias".



"Tenemos la obligación de ayudar a que la oposición siga unida, que cumpla su rol de control, que pueda defender los valores que representamos y ayudar al gobierno entrante generando gobernabilidad y colaborando en las soluciones", aseguró Frigerio, según se informó en un comunicado.



Al respecto, analizó que la oposición "va a tener que ser más horizontal ahora, además tiene que ser un espacio más flexible, más generoso, más amplio, y eso es lo que va a permitir que siga unida. Y debe tener un sentido más federal del poder: mayor participación de las voces que vienen del interior", dijo en declaraciones al diario Perfil.