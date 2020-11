Para los hijos de Nelly es muy baja la pena de 16 años que podría recibir su asesino confeso

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género o fuiste víctima de abuso sexual, denunciá al 911 o pedí asesoramiento al 144. También podés llamar a la Comisaría de la Mujer 428-1589.

El 28 de noviembre se cumplen dos años del asesinato de una jubilada de 69 años en Villa Hipódromo. Se llamaba Nelly Elizondo y le asestaron 25 puñaladas para robarle dinero, según la familia. Luego la dejaron tirada sobre un charco de sangre en el interior de su casa, situada en calle Tumbes. A las pocas horas del crimen, la Policía detuvo a un salteño de 57 años, quien confesó el crimen.

Mañana viernes un Juez definirá su pena que como máximo será de 16 años de cárcel, luego que aceptara llegar a un juicio abreviado por los delitos de homicidio simple y hurto.

Hipólito Orellana es el imputado por el homicidio de la mujer. El hombre había trabajado para Nelly como albañil un tiempo y aparentemente ambos tenían una relación de pareja, pero esto durante la investigación del crimen no pudo ser comprobado. La familia y los vecinos desconocían si estaban juntos.

Javier, Nelly y Marcelo. Foto gentileza Javier Barraza.

En la familia de Nelly hay bronca por la pena que recibirá mañana el salteño. Para los hijos de la víctima, Javier y Marcelo, es poco, pero también saben que si no se llevaba a cabo el juicio abreviado, el imputado podría salir ser excarcelado ya que se le vence la prisión preventiva en dos semanas. Es decir, de haber un juicio, llegaría en libertad.

“Supuestamente son 16 años, hay que ver qué dice el Juez. Mañana se sabrá qué castigo le da. La verdad que no estoy de acuerdo. Era eso o que quedara libre, en dos semanas se le vence la prisión preventiva y es muy probable que quede libre”, dijo a DIARIO HUARPE Javier Barraza, uno de los hijos de la víctima.

Nelly tenía 69 años cuando fue asesinada. Foto gentileza de Javier Barraza.

“Hay que tener dinero para pagar un abogado y no lo tenemos. Me da bronca saber que le van a dar pocos años de pena, pero bueno, es lo que hay. Me pusieron entre la espada y la pared. Sinceramente no la pensé dos veces. Antes de que salga libre, que se coma los 15 o 16 años que le vayan a dar. Más allá de todo, lo consulté con mi hermano y con varios abogados, y me dijeron 'vas a gastar mucha plata y le van a dar la misma pena'”, cerró.

Durante la investigación del hecho, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, imputó a Orellana por homicidio agravado por la relación de pareja, violencia de género y alevosía. Pero la calificación fue revocada por un tribunal de apelación ante la queja de la defensa. Finalmente, el albañil llegó a la instancia final de proceso por los delitos de homicidio simple y hurto.

El hecho

Ese miércoles 28 de noviembre de 2018, Nelly había cobrado su jubilación, que era más de $20.000 pesos. Según la investigación de la Policía, después de eso la mujer de 69 años recibió la visita de Orellana, que iba a pedirle dinero para pagar el alquiler de la casa. A esto Nelly se negó porque ya estaba cansada que le pidiera dinero. El hombre se fue, pero luego volvió para insistir y ahí la mató de 25 cuchillazos, según la familia.

La mujer logró defenderse como pudo e inclusive gritó, pero los vecinos no acudieron a su ayuda. El hombre tomó el dinero y huyó en la bicicleta de la víctima hasta el lugar donde era inquilino, en Villa Cenobia Bustos. Ahí tras ser atrapado por los policías y con sangre en las manos confesó el crimen.

Este viernes en la Sala II el juez Daniel Guillén dictará sentencia luego del acuerdo a que llegaron el fiscal Daniel Galvani y la defensa oficial de Orellana.