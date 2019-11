Para Micheli, más que un bono de fin de año debe existir un "aumento de salarios de emergencia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, aseveró que "más que un bono de fin de año" lo que se necesita es "un aumento de salarios de emergencia", pues el primero es "en negro, no ayuda a la seguridad social y no impacta en los adicionales".



En diálogo con radio El Destape, Micheli consideró que "un aumento de emergencia ayuda a sostener al pueblo y hacerlo crecer", y si bien es cierto que "este gobierno que ha hecho estragos y ha saqueado se va, también exigirle a Alberto (Fernández, presidente electo) hacer lo que uno quisiera a veces choca con la realidad".



Sin embargo, el sindicalista consideró que "nada no se puede hacer, porque la gente está ahogada, asfixiada, y hay que darle algún paliativo para que por lo menos pase un diciembre tranquilo".



Consultado al respecto, Micheli consideró que "el argentino no es un pueblo manso, es un pueblo consciente, y no es que la gente está mansa y tranquila sino que tiene todas las expectativas puestas" en el nuevo gobierno.



"Se va esta gente y viene un nuevo gobierno al cual le tiene esperanza y confianza", afirmó.



Éste, según el titular de la CTA, "tiene que dar respuesta rápida a las necesidades del pueblo, tocando intereses de los ganadores de estos años", porque "se pasó un límite: ya los pibes no comen".