Para Negri, la Ley de Sostenibilidad "es un paraguas para que los funcionarios no vayan presos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, consideró esta mañana que el proyecto de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Externa que se debatirá esta tarde en el recinto “es un enorme paraguas para que los funcionarios que negocien la deuda no vayan presos”.



Previo al inicio de la sesión en Diputados para tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo, Negri remarcó que, “gracias a los reclamos de Juntos por el Cambio, el Congreso va a votar una resolución para crear una mesa de trabajo entre el Gobierno y el Poder Legislativo para discutir las deudas de las provincias con la Nación”.



Con un principio de acuerdo entre el oficialismo y parte de la oposición para que prospere ese iniciativa, que luego deberá ser analizada por el Senado, el diputado radical remarcó que, “cuando se habla de deuda externa, no se habla de algo que nació hace unos días”.



En declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio agregó que, durante el plenario de comisiones realizado ayer en la Cámara baja, en el que el proyecto del oficialismo que será tratado hoy en el recinto obtuvo dictamen, los “funcionarios reconocieron que lo que se va a renegociar viene desde 2005”.



En otra parte de la entrevista, Negri criticó al ex presidente Mauricio Macri por las declaraciones que hizo la semana pasada en una reunión en Villa La Angostura, donde el líder del PRO sostuvo que “yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”.



Al respecto, el dirigente cordobés manifestó: “Las declaraciones de Macri no me gustaron. Es mejor guardar un prudencial silencio en esta etapa”, opinó.



Por otra parte, también apuntó contra el consultor del PRO Jaime Durán Barba, quien declaró que “Cristina Kirchner es la mujer más brillante de la historia argentina”.



“Creo que si Durán Barba está buscando trabajo, debe ir al Instituto Patria”, disparó, con ironía el referente radical de Juntos por el Cambio.