Para Ronaldinho, Flamengo tiene "todas las posibilidades" de ganar la Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex astro del fútbol brasileño Ronaldinho aseguró que Flamengo tiene "todas las posibilidades" de ganar la Copa Libertadores ante el defensor del título River Plate.



Ronaldinho, quien jugó en Flamengo entre 2011 y 2012, participó en la Web Summit de Lisboa, Portugal, según consignó EFE, y eligió a su ex club como ganador de la próxima Copa Libertadores.



"Flamengo es un gran club que está en un gran momento y tiene un grandísimo entrenador como Jorge Jesús", apuntó el ex volante, quien brilló en Barcelona de España y compartió plantel con el astro Lionel Messi.



Por último, opinó que el duelo entre Flamengo y River será "un gran juego".



Ronaldo de Assis Moreira, de 39 años, inició su carrera en Gremio de Brasil en 1998 y continuó en París Saint Germain de Francia, Barcelona, Milan de Italia, Flamengo, Atlético Mineiro de Brasil, Querétaro de México y Fluminense de Brasil. Además se consagró campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002.