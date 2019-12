Para titular de UIF, Cristina Kirchner "no aprovechó" indagatoria para rebatir pruebas en su contra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, dijo hoy que la vicepresidente electa, Cristina Kirchner, hizo una "especie de alegato político" en su declaración ayer ante el tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública, pero que en cambio "no aprovechó la oportunidad que ofrece la indagatoria para ejercer la defensa rebatiendo las pruebas".



"Lo que vimos ayer fue una especie de alegato político, una verbalización del relato a la que ya estábamos acostumbrados", sostuvo en diálogo con radio La Red.



Pero se lamentó porque "no se aprovechó la oportunidad que ofrece la indagatoria para ejercer la defensa rebatiendo las pruebas, que a nuestro juicio son muy contundentes".



En ese sentido, el actual funcionario agregó que a la vicepresidenta electa "se la acusa de haber liderado una asociación ilícita y de haber cometido múltiples delitos vinculados a la administración pública".



Federici sostuvo que las pruebas dicen que Austral Construcciones "en 2003 declara un millón de pesos de patrimonio neto", mientras "en 2015, declara un patrimonio neto de 600 millones de pesos".



"Con Lázaro Báez sucedió lo mismo: en esos años, tuvo un incremento de sus riquezas de un 12.000%", apuntó.



Además, Federici se defendió ante las acusaciones contra el organismo estatal encargado de investigar y perseguir a presuntos responsables del delito de lavado de activos financieros.



Cristina Kirchner, que ayer durante más de tres horas hizo su descargo ante el Tribunal Oral Federal 2, había apuntado en la indagatoria contra el organismo y contra el propio Federici, a quien acusó de haber trabajado en un banco privado, que aseguró era cuestionado por la Justicia.



"Comete un error Cristina cuando dice que me desempeñé como empleado del banco HSBC, diciendo que es un banco lavador. Eso es absolutamente falso", indicó, y añadió que su curriculum "es público", que allí consta que nunca trabajó en el banco y que la ex mandataria está "mal asesorada".



Finalmente, Federici dijo que los que se investigan son "delitos graves que afectan la reputación del país", y se preguntó: "¿Cómo podemos apostar a traer inversores serios con un clima tan contaminado de corrupción como el nuestro?".



Ayer, en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral que se le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, Cristina Fernández ironizó sobre las acusaciones en su contra, aludió a otras causas penales que involucran a sus hijos Máximo y Florencia, y criticó con dureza a jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, incluido Federici, que desde la UIF se convirtió en querellante en la causa.