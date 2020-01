Paraguay: la oposición exigió renuncias y no descartó un juicio político por la fuga de 76 presos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los seis principales partidos de oposición en Paraguay reclamaron hoy la destitución de tres ministros y no descartaron promover juicio político al presidente Mario Abdo Benítez a raíz de la reciente fuga de 76 presos de una cárcel en el este del país.



Mientras tanto, el gobierno paraguayo anunció que fueron arrestados otros tres de los evadidos el domingo, con lo que sumaban seis los presos recapturados -uno de ellos, en Brasil-, y la Policía Nacional admitió que carece de registros fotográficos de 26 de los fugados.



La Mesa de Presidentes de la Oposición pidió en un comunicado la renuncia de los ministros del Interior, Euclides Acevedo; de Justicia, Cecilia Pérez, y de Defensa, Bernardino Soto, y exigió una “revisión profunda” de la actuación de la fiscal general, Sandra Quiñónez.



En la madrugada del domingo, 76 presos que se alojaban en un pabellón destinado a miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) escaparon de la cárcel de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento Amambay y fronteriza con Brasil.



Pérez, de quien depende el sistema penitenciario, ordenó el mismo domingo la destitución de la cadena de mando, desde el director general de Establecimientos Penales, y el arresto del personal que prestaba servicio en la cárcel donde se produjo la fuga.



La funcionaria -que puso su cargo a disposición de Abdo Benítez- sostuvo la tesis de que los presos escaparon por un túnel que fue descubierto, mientras Acevedo dijo que creía que habían salido por la puerta del penal y que el ducto había sido construido para ocultar la supuesta complicidad de los agentes penitenciarios.



En tanto, el pedido de destitución de Soto se debe a la presencia de militares para garantizar la seguridad en el perímetro de las cárceles, en virtud de la Ley de Emergencia Penitenciaria, promulgada en septiembre pasado por Abdo Benítez.



Asimismo, los líderes de los dos mayores partidos opositores -Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Carlos Filizzola, del Frente Guasú- advirtieron que no debe descartarse un juicio político a Abdo Benítez.



“Es grave y exigimos respuestas inmediatas; en caso contrario, tendrá que responder el mismo presidente, y saben ustedes cuál es el procedimiento y el trámite correspondiente”, afirmó Alegre en conferencia de prensa, según la agencia de noticias EFE.



El presidente del PLRA acusó a Abdo Benítez de estar llevando a Paraguay a “un proceso de mexicanización”, por la presencia de organizaciones criminales, y agregó que el mandatario está haciendo “méritos más que suficientes” para ser destituido.



El senador Filizzola, junto a Alegre ante la prensa, prefirió no “dar todavía una posición” con respecto al juicio político pero reconoció: “Sería factible. ¿Por qué no? Hay que estudiar la posibilidad.”



Por otra parte, el Ministerio del Interior informó que tres de los evadidos fueron capturados anoche en Arroyito, en el departamento Concepción, a 140 kilómetros de Pedro Juan Caballero.



De ese modo, hasta esta tarde eran seis los presos recapturados, pues otros tres habían sido arrestados entre el domingo y ayer, dos de ellos en Pedro Juan Caballero y el otro, en Punta Porá, la ciudad brasileña que limita con aquella.



Pese a que el gobierno aseguró que el mismo domingo había puesto en marcha la búsqueda de los evadidos, el diario asunceño ABC Color informó que solo esta mañana se puso en marcha el operativo, del que participan efectos de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta y agentes del Ministerio Público.



Paralelamente, la Policía Nacional reconoció que el proceso de búsqueda estaba dificultado por la falta de una lista oficial de los evadidos y de fotografías de muchos de ellos.



“Me dice el oficial que está abocado a la tarea de confección de este álbum que ellos no recibieron todavía la lista oficial de todos los fugados del penal; hasta ayer se tenían solo 50 fotografías de las personas fugadas”, dijo la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, María Elena Andrada, a la radio Monumental, según el diario Última Hora.