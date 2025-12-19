Párense de Manos: cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

Este sábado 20 de diciembre, el estadio Tomás Adolfo Ducó se transformará en el epicentro de una velada donde el boxeo amateur y el streaming colisionan en Párense de Manos III. La organización, encabezada por Lucas “Luquita” Rodríguez junto a Roberto Galati, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca, ha diseñado una experiencia que trasciende lo deportivo al incluir alfombra roja y shows en vivo.

Uno de los focos de atención será el regreso de Sergio Martínez al cuadrilátero frente a Laureano Pepi Staropoli, un peleador de MMA con pasado en UFC. En la previa de su combate contra Carito Muller, Coty Romero reveló el sacrificio físico realizado al afirmar que “tuve que bajar 10 kilos”.

La jornada iniciará a las 18:00 con un choque cargado de herencia: Agustín Monzón y Franco Bonavena revivirán una rivalidad de hace 51 años iniciada por sus abuelos en México. La cartelera se completará con el esperado cruce entre Flor Vigna y Mica Viciconte, mientras que el cierre estelar quedará en manos de Gero Arias y Tomás Mazza. El evento podrá seguirse completo por el canal de Kick de Lucas Rodríguez, mientras que Telefé ofrecerá una transmisión limitada entre las 17:00 y las 19:00.