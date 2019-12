Pareto volverá a entrenarse en un mes con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio

POR AGENCIA TÉLAM

La judoca argentina Paula Pareto regresará a los entrenamientos en alrededor de un mes, tras su operación de una hernia cervical en octubre pasado, con el claro objetivo de ser protagonista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde defenderá la medalla dorada de la categoría hasta 48kg. obtenida en Río de Janeiro.



Pareto palpitó ese retorno en diálogo con Télam y aceptó que fue "muy duro dejar de hacer todo lo que venía realizando de un momento a otro por un dolor que irritaba el nervio" y que le impidió competir en igualdad de condiciones en el Mundial de Tokio en agosto pasado.



"Tuve que dejar de entrenarme y comenzar una dieta diferente, hoy ya estoy rehabilitada y en un mes estoy para volver y estar al ciento por ciento", celebró la "Peque", de 33 años.



Pareto aseguró que asistirá al a cita de Tokio "con esperanza" de cumplir una actuación acorde a su jerarquía. "No sé si para conseguir una medalla pero sí para dar lo mejor de mí, sino no me hubiese operado", razonó.



"La idea es ir y superar luchas, pero después lo que pasa no puede predecir, habrá que que esperar hasta ese día", dijo.



Al momento de realizar un balance de 2019, la judoca argentina analizó: "En los primeros seis meses, que fueron los que competí, hubo buenos resultados. Luego la temporada se cortó antes de lo que quería por la operación pero estuvo tranquila porque la clasificación a Tokio ya estaba asegurada".



Pareto, campeona del mundo en Astana 2015, participará en Japón de sus terceros Juegos Olímpicos tras Beijing 2018 (bronce) y Río de Janeiro 2016 (oro).