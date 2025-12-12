La enfermedad de Parkinson se posiciona como la segunda afección neurodegenerativa más común a nivel mundial, solo detrás del Alzheimer. En 2021, se registraron cerca de 12 millones de casos, cifra que podría más que duplicarse para 2050, superando los 25 millones según las proyecciones actuales.

Este aumento acelerado representa un gran desafío para quienes viven con esta enfermedad, sus familias y los sistemas sanitarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que tanto Parkinson como Alzheimer podrían convertirse en la segunda causa principal de muerte a nivel global para 2040, superando incluso al cáncer.

Publicidad

El neurólogo Michael Okun, director de la Fundación de Parkinson en Estados Unidos, señaló en una entrevista reciente: “Ahora estamos creciendo como enfermedad neurodegenerativa más rápido que la enfermedad de Alzheimer; eso debería captar la atención de todos”. Además, destacó que el Parkinson no se limita al cerebro, sino que afecta múltiples órganos: “La vemos en el intestino. La vemos en la piel. La vemos en múltiples órganos”.

Respecto a la enfermedad, la Fundación de Parkinson de EEUU explica que se trata de un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente a las neuronas productoras de dopamina, un neurotransmisor clave para el control de los movimientos. La pérdida progresiva de estas neuronas, localizadas en la sustancia negra del cerebro, genera síntomas como temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio.

Publicidad

Si bien las causas exactas aún no están completamente claras, la evidencia apunta a una combinación de factores genéticos y ambientales. Entre el 10% y 15% de los casos poseen un origen genético definido, mientras que la mayoría se vincula a la exposición a toxinas presentes en el aire, agua, alimentos y productos químicos de uso cotidiano.

En su libro “El Plan Parkinson: Un Nuevo Camino hacia la Prevención y el Tratamiento”, coescrito con el doctor Ray Dorsey, Okun investiga la influencia de sustancias químicas como el paraquat, un herbicida comercializado ampliamente en Estados Unidos pero prohibido en 32 países, incluyendo la Unión Europea y China, que podría estar relacionado con el desarrollo de la enfermedad.

Publicidad

Los principales factores de riesgo incluyen la edad, siendo la población mayor de 60 años la más afectada, con aproximadamente un 1% de prevalencia. Además, la enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres.

Para disminuir el riesgo de desarrollar Parkinson, el doctor Okun recomienda varias medidas en su libro, entre ellas adoptar hábitos saludables y evitar la exposición a tóxicos ambientales. A continuación, se resumen seis consejos clave para la prevención:

Seis recomendaciones para prevenir el Parkinson:

Adoptar una dieta equilibrada rica en antioxidantes.

Realizar actividad física regularmente.

Evitar el contacto con pesticidas y herbicidas como el paraquat.

Controlar la salud cardiovascular y metabólica.

Fomentar la estimulación cognitiva constante.

Consultar al médico ante síntomas tempranos o antecedentes familiares.

Frente al crecimiento constante de los diagnósticos, la concientización sobre estos factores y la aplicación de hábitos saludables son esenciales para mitigar el impacto de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones en el mundo.