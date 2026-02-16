El transporte público de pasajeros quedará paralizado en todo el país el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Tras la convocatoria de la CGT a un paro general de 24 horas, los principales sindicatos del sector confirmaron su adhesión, lo que anticipa una jornada sin colectivos, trenes, subtes ni taxis.

La definición se consolidó luego de contactos entre la conducción cegetista y los gremios estratégicos. En ese marco, la UTA resolvió acompañar la medida. Desde el sindicato remarcaron que, como organización confederada, acatarán la decisión de la central obrera. La postura despejó las dudas que habían surgido tras antecedentes recientes en los que el servicio se mantuvo por conciliaciones obligatorias.

El alcance del paro se amplía con la participación de la La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, que garantizan la interrupción del servicio ferroviario. A ellos se suma la CATT, espacio que nuclea a sindicatos vinculados al transporte automotor, aéreo, marítimo y fluvial.

Desde la UGATT también ratificaron su alineamiento con la huelga, incorporando a gremios ferroviarios, taxistas, remiseros y trabajadores de servicios conexos. La señal sindical apunta a reforzar el impacto de la protesta en una fecha clave para el oficialismo.

El malestar gremial se intensificó tras la aprobación en el Senado de uno de los artículos más cuestionados del proyecto. La disposición introduce cambios en el esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, lo que derivó en críticas por un eventual recorte en la percepción salarial durante esos períodos. Sectores sindicales sostienen que la medida altera derechos consolidados y advierten sobre su constitucionalidad.

Desde el oficialismo, en tanto, defendieron el espíritu de la reforma. La Patricia Bullrich argumentó que la modificación busca corregir abusos detectados en el sistema de certificaciones médicas, aunque dejó abierta la puerta a ajustes en la reglamentación. En la Casa Rosada admiten que el punto genera controversias y no descartan revisiones técnicas para evitar conflictos en la implementación.

La OIT aparece en el centro del debate sindical. Dirigentes cegetistas señalaron que una transformación de esta magnitud debería contar con instancias de diálogo tripartito. En paralelo, anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si la norma avanza sin modificaciones sustanciales.

El paro convocado será el cuarto desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Con el transporte completamente adherido, la medida promete alto impacto en la actividad cotidiana, la movilidad urbana y los servicios.