Un vuelo de la aerolínea británica Jet2 que había partido desde Antalya con destino a Manchester debió desviarse y aterrizar de emergencia en Bruselas luego de una violenta pelea entre pasajeros en pleno trayecto.

El incidente ocurrió el jueves pasado en el vuelo LS896 y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde circularon videos que muestran a dos hombres golpeándose en el pasillo del avión.

Según testigos, la discusión comenzó con insultos y fue escalando hasta convertirse en una pelea física. Otros pasajeros intervinieron para frenar la agresión, mientras una tripulante se subió a un asiento y gritó para intentar controlar la situación. En medio del caos, un pasajero logró inmovilizar a uno de los involucrados aplicándole una llave en el cuello.

Tres horas después de iniciado un viaje que debía durar cinco, el comandante decidió desviar la aeronave y aterrizar en Bruselas para priorizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

Una vez en tierra, la policía belga subió al avión y retiró a los dos hombres señalados como responsables del enfrentamiento. Posteriormente, la aerolínea confirmó que ambos fueron vetados de por vida.

En un comunicado oficial, Jet2 calificó el episodio como “comportamiento inaceptable” y aseguró que buscará recuperar los costos generados por el desvío del vuelo. La compañía recordó que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a conductas disruptivas.

No es la primera vez que la empresa aplica sanciones severas. En 2022 reclamó 50.000 libras a dos hermanos por un hecho similar y en 2017 prohibió volar a una pareja tras un enfrentamiento físico a bordo.

Este tipo de situaciones se enmarca en el fenómeno conocido como “air rage”, que muestra un aumento sostenido en los últimos años. La Federal Aviation Administration registró 1.900 incidentes de furia en el aire durante 2023 en Estados Unidos, con más de la mitad de los tripulantes reportando agresiones o acoso.

En Europa, organismos como la European Union Aviation Safety Agency y la International Air Transport Association advirtieron que, si bien la seguridad técnica se mantiene en niveles altos, el comportamiento disruptivo de pasajeros se convirtió en un desafío creciente para las aerolíneas.