Rumores de romance entre Evangelina e Ian Lucas

Aunque Evangelina Anderson asegura que disfruta de su soltería, los rumores indican que no habría pasado sola el Día de los Enamorados. Según trascendió, la modelo habría compartido el 14 de febrero con Ian Lucas, en un encuentro que rápidamente encendió las redes sociales.

Un asado que despertó sospechas

El sábado 14, Anderson sorprendió a sus seguidores al mostrarse preparando un asado, una actividad llamativa teniendo en cuenta que es vegetariana. “Te hago el asado y todo”, escribió junto a las imágenes que publicó en sus redes.

Sin embargo, más allá de la parrilla, lo que generó comentarios fue su look. La periodista Paula Varela aseguró en su cuenta de X que tanto la remera como la bermuda que lucía la modelo pertenecerían a Ian.

La versión que alimenta los rumores

Según relató Varela, Anderson habría llegado a la casa del influencer acompañada por el exfutbolista Claudio Husaín, conocido como el Turco Husaín, quien comparte con ambos el reality MasterChef Celebrity.

“Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir. Después volvió a entrar sola. Está en la casa de Ian con remera de Ian y short de Ian”, escribió la periodista, dejando abierta la interpretación sobre el vínculo entre ellos.

Silencio y especulaciones

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la versión. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre un posible nuevo romance.

Aunque Anderson insiste en que está enfocada en su presente y disfrutando de su independencia, el supuesto encuentro en San Valentín dejó más preguntas que respuestas.