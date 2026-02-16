El Safari Tras las Sierras celebró sus 33 años con una edición histórica en Valle Fértil. Con una convocatoria que habría oscilado entre 35.000 y 40.000 personas y más de 200 máquinas en competencia. Alejandro Páez, presidente de Apiva (Asociación de Pilotos Vallistas), destacó el marco multitudinario, un balance y el crecimiento sostenido que viene registrando el evento

“La verdad que los 33 años fue algo impresionante, no sólo por el marco de espectadores sino también por la cantidad de máquinas que vinieron a participar”, expresó Páez a Radio Sarmiento.

Según detalló, los números finales superaron las expectativas previas. “Creo que entre 35.000 y 40.000 personas fue el número que se manejó. Este fue el que tuvo mayor convocatoria”, afirmó.

En materia de seguridad, el balance fue positivo. “Por suerte no hubo ningún tipo de accidente grave. Hubo un vuelco, pero fueron asistidos en el momento y no pasó nada importante”, explicó.

Además, tres máquinas no largaron debido a que los navegantes dieron positivo en el test de alcoholemia, en el marco de los controles implementados. “Estaba estipulado desde el primer momento. Nosotros planteamos esto para cuidar al piloto y al espectador”, remarcó.

Páez destacó especialmente la coordinación entre las distintas áreas involucradas. “La Policía hizo un trabajo espectacular, digno de felicitar. Salud Pública, la federación, Vialidad, Parque Hidráulico y las empresas privadas cumplieron un rol fundamental”, señaló.

También valoró el respaldo del Gobierno provincial y municipal, así como la presencia de autoridades durante el evento. “Tuvimos todos los climas en un fin de semana. Creo que salió un Safari muy lindo y muy familiar”, sostuvo.

La tarea, según explicó Páez, no terminó el domingo con la premiación. “El Safari no termina el día domingo. Tenemos 72 horas para dejar todo en condiciones, limpiar y cuidar los caminos”, indicó.

Con cifras récord y elogios de pilotos visitantes, la edición 33 dejó un balance altamente positivo y consolidó al Safari Tras las Sierras como una de las competencias más convocantes de San Juan.