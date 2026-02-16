Un violento episodio de inseguridad se registró en la madrugada de este lunes en Capital. Un hombre de apellido Carrizo (29) amenazó a un joven con un cuchillo tipo carnicero, lo hirió y le robó sus pertenencias. El sospechoso fue detenido a los pocos metros del lugar del hecho.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la intersección de calles Mendoza y Corrientes. En ese lugar, el damnificado, de 20 años, fue abordado por el delincuente, quien lo intimidó con un arma blanca y le sustrajo su teléfono celular Samsung A24 y su DNI.

Durante el asalto, la víctima sufrió lesiones en el abdomen y en ambos brazos, por lo que debió ser asistida por personal de emergencias en el lugar.

Tras el alerta, efectivos policiales iniciaron un operativo en la zona y lograron la aprehensión del sospechoso a pocos metros del sitio donde ocurrió el robo. En el procedimiento también se secuestró el cuchillo tipo carnicero que habría sido utilizado para cometer el ilícito.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso las medidas de rigor mientras avanza la investigación por robo agravado con arma blanca.