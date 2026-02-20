El hombre de 52 años acusado de asesinar a su hijo de 8 años, identificado como Alejandro Ruffo, fue encontrado muerto la tarde del jueves en la celda N° 85 de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero, en La Plata, tras haberse quitado la vida por ahorcamiento con una sábana, según informaron fuentes oficiales a la Justicia.

El hallazgo se produjo durante una recorrida de rutina del personal del penal, cuando otros internos pidieron auxilio por gritos provenientes del pabellón 4 y alertaron sobre lo que estaba ocurriendo en la celda. Sus compañeros intentaron reanimarlo tras cortarle la tela con la que se había colgado, pero finalmente falleció en el lugar.

Ruffo estaba detenido desde agosto de 2025 acusado de homicidio agravado por el vínculo y filicidio, luego de que asfixiara a su hijo Joaquín en su casa de Lomas de Zamora y manifestara que lo había hecho “para mandarle un mensaje a la mamá” de la víctima en medio de un conflicto de pareja.

Tras el crimen, el acusado había intentado suicidarse en más de una ocasión, inclusive el mismo día del hecho, por lo que fue internado en el Hospital Gandulfo y posteriormente alojado en la cárcel, donde aguardaba el avance de la causa penal.

La UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata intervino tras el hallazgo y dispuso la apertura de actuaciones por “suicidio”, mientras que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia que confirme la causa de muerte.

La familia de la víctima expresó su dolor e indignación por la muerte del parricida, sosteniendo que nada puede devolverles al niño y lamentando la tragedia que marcó al núcleo familiar y a la comunidad local.