Parte médico de Bastián: estable tras su sexta cirugía cervical

Bastián Jerez, el niño de ocho años herido en un grave choque en la zona de “La Frontera” en Pinamar, superó este sábado su sexta intervención quirúrgica en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Tras recibir las prótesis y placas necesarias, los especialistas realizaron una compleja cirugía para tratar las lesiones severas detectadas por resonancia magnética en su cerebro y columna cervical,.

Desde el centro de salud informaron mediante un parte oficial que el procedimiento resultó favorable: “Se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomía”. Asimismo, detallaron que “el paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva”, bajo asistencia respiratoria y control estricto de neurocirujanos.

Publicidad

Antes de la operación, su madre, Macarena Collantes, compartió un emotivo pedido en sus redes: “Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 8 horas ingresa al quirófano. Sigamos pidiendo, orando”. En su mensaje, agregó: “Dios mío, te pido que sostengas la mano de mi hijo; que lo acompañes en todo momento. Guía a todos los médicos y dale las fuerzas que necesita. Amén. Te amo, hijo mío. Todo va a estar bien. Acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera”.

En el ámbito judicial, Brisa, la novia del conductor de la camioneta Amarok involucrada, prestó declaración detallando que circulaban despacio “ya que su novio tenía miedo de encajarse” en la arena. Según su relato, “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y el conductor “frena el rodado en un acto reflejo”, aunque aclaró que el choque “sucedió muy rápido”.

Publicidad

La testigo describió la escena posterior al impacto indicando que en el UTV viajaban cinco personas y que ninguno llevaba cinturón de seguridad. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene —que estaba inconsciente— en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, recordó la joven ante la justicia. Bastián fue auxiliado inicialmente por un amigo del conductor de la camioneta, quien lo trasladó para recibir asistencia médica.