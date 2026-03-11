El dolor persistente en huesos o articulaciones puede ser una señal de alerta que no debe ignorarse. Consultar a tiempo es fundamental para evitar complicaciones, especialmente en adultos mayores, donde el debilitamiento del tejido óseo aumenta el riesgo de fracturas. Así lo explicó el doctor Mauricio Molina, especialista en Ortopedia y Traumatología con subespecialidad en cadera y rodilla, durante su visita al programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de la TDA, Kick y YouTube.

Según el especialista, una molestia que no desaparece en pocas horas merece atención médica para descartar problemas más serios.

“Cuando una dolencia persiste más de 24 horas y no cede con analgésicos comunes, uno tiene que investigar en profundidad qué está sucediendo”, explicó el profesional.

Dolor persistente y señales de alerta

Los dolores articulares o musculares pueden aparecer por distintas causas: actividad física, malas posturas o el desgaste natural del cuerpo. Sin embargo, el médico advirtió que hay síntomas que requieren consulta inmediata.

“Si el dolor persiste más de 24 horas y se acompaña de fiebre o inflamación en la articulación, debemos consultar porque podemos estar ante una situación de urgencia”, señaló Molina.

El especialista también recordó que con el paso del tiempo es habitual que aparezcan molestias relacionadas con el envejecimiento del sistema osteoarticular.

“Después de los 40 años es común que las personas tengan dolores articulares relacionados con el trabajo, la actividad física o la mala mecánica muscular”, agregó.

Fragilidad ósea y envejecimiento

Uno de los principales factores que incrementan el riesgo de fracturas es la pérdida de masa ósea, conocida como fragilidad ósea u osteoporosis. Esta condición se vuelve más frecuente a partir de los 65 años y afecta especialmente a las mujeres.

“Es muy frecuente la fragilidad ósea después de los 65 años, por eso es importante realizar controles como la densitometría ósea y estudios de laboratorio”, explicó el traumatólogo.

Estos estudios permiten detectar la pérdida de densidad en los huesos y tomar medidas preventivas antes de que ocurran lesiones.

Las fracturas más frecuentes

En adultos mayores muchas fracturas se producen por caídas de baja altura, incluso dentro del hogar. Entre las más comunes se encuentran las fracturas de muñeca, húmero, columna y cadera.

“En adultos mayores la frecuencia va primero a la fractura de muñeca por caídas de propia altura, luego aparecen las fracturas de húmero, columna y cadera”, detalló el especialista.

La fractura de cadera es una de las más complejas y requiere atención médica urgente.

Fractura de cadera: una urgencia médica

Cuando un adulto mayor sufre una fractura de cadera, la atención debe ser inmediata. La inmovilidad prolongada puede provocar complicaciones que agravan el estado de salud.

“La fractura de cadera en el adulto mayor es una patología muy frecuente a nivel mundial y estamos ante una situación de urgencia”, advirtió Molina.

En estos casos, el paciente debe ser trasladado a un centro de salud para su evaluación y tratamiento.

“Un adulto mayor postrado puede deteriorarse rápidamente y desarrollar infecciones como neumonía, que pueden poner en riesgo su vida”, explicó.

Por eso, el especialista remarcó la importancia de consultar de forma temprana ante cualquier síntoma.

“La idea de consultar en forma precoz es poder dar indicaciones que eviten que estas patologías progresen tan rápido”, concluyó.