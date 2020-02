Partido Justicialista repudia o golpe de Estado na Bolívia

POR AGENCIA TÉLAM 11 de noviembre de 2019

O Partido Justicialista (PJ) manifestou o "mais firme repúdio ao violento golpe de Estado ocorrido ontem na Bolívia" e pediu "para trabalhar pelo imediato reestabelecimento do Estado de direito".







Em comunicado, o peronismo referiu que "os setores minoritários e reacionários estão contra o respeito da democracia que tanto custou consolidar em nossa América, por isso nós pedimos que seja garantida a segurança dos companheiros presidente Evo Morales, vice-presidente Álvaro García Linera e de todas e todos os funcionários e líderes do Movimento ao Socialismo do Estado Plurinacional da Bolívia".







"Nós defendemos firmemente a democracia em toda a América Latina e consideramos que o povo boliviano deve escolher o antes possível seu próximo Governo em eleições libres e sem proscrições", encerra o texto.







Nesse mesmo sentido, o governador eleito da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestou ontem seu "absoluto repúdio" ao que considerou um "golpe de Estado" na Bolívia e deu seu "apoio" ao renunciado presidente do referido país, Evo Morales.