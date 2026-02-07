A cuatro días del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno debate si extender un día más el período, con el objetivo de sancionar la reforma laboral antes del 1 de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias. La propuesta es pasar la finalización del 27 al 28 de febrero, lo que permitiría completar el dictamen a pesar del fin de semana largo de Carnaval.

Dos integrantes de la mesa política confirmaron a Infobae que la idea está sobre la mesa y que dependerá del Senado. “Lo propusimos y estamos esperando respuesta. Hacemos números para ver si llegamos. Es un escenario probable”, admitió un alto funcionario.

El oficialismo enfrenta dificultades para avanzar debido a los feriados del lunes 16 y martes 17, que complican el traslado de diputados a sus provincias. Según una fuente de La Libertad Avanza, sería ideal dictaminar el viernes 13, pero el plazo obligatorio de 48 horas para enviar la media sanción entre cámaras hace que esta opción sea prácticamente inviable.

El reglamento parlamentario establece que no se pueden emitir dictámenes 10 días antes de finalizar las sesiones, lo que generó retrasos y ajustes en la estrategia oficialista. A pesar de esto, fuentes del Gobierno aseguraron que una prórroga de un día se podría formalizar mediante decreto, sin inconvenientes legales.

La extensión propuesta recuerda un caso similar en diciembre pasado, cuando se buscó agilizar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque no prosperó. Ahora, el cambio sería mínimo y permitiría concluir la discusión de la reforma laboral, que lleva casi un año en debate técnico y busca aprobarse sin modificaciones entre Senado y Diputados.

El paquete de extraordinarias también incluye la ley de glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la baja de edad de imputabilidad en menores, entre otros proyectos que se incorporaron por la agenda de seguridad. La reforma laboral es considerada prioritaria por el oficialismo, que asegura tener respaldo suficiente en ambas cámaras, aunque el retraso responde a cuestiones de tiempos y logística parlamentaria.

El miércoles de la próxima semana se realizará el plenario de comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Presupuesto para firmar el dictamen del Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a 14 años. La sesión en Diputados para su tratamiento formal está prevista para el jueves, respetando los consensos previos.

En este contexto, la posible extensión de un día de extraordinarias aparece como la herramienta que permitiría al Gobierno cerrar la reforma laboral antes del inicio del período ordinario, cumpliendo con los plazos legislativos y la agenda política marcada por el presidente.