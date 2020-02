Patrullero acudió a un asalto a supermercado y atropelló de contramano a un motociclista

Hace 2 horas

Un motociclista resultó gravemente herido tras ser atropellado por un patrullero que cruzó de contramano por un asalto a un supermercado, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



En tanto, familiares y amigos de la víctima protestaron anoche en la comisaría 5ta. de Eufrasio Álvarez, donde hubo incidentes y balazos de goma.



Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que el hecho ocurrió el viernes por la noche en avenida Hugo del Carril entre Mariquita Sánchez de Thompson y Jujuy, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.



Un móvil fue alertado a través del 911 dado que cuatro delincuentes asaltaron el supermercado Eko y acudió rápidamente al lugar.



Según las fuentes, el conductor del Toyota Etios iba por la avenida de doble mano y cruzó de carril hacia la puerta del negocio.



A raíz de la maniobra, el patrullero embistió de frente a un joven, identificado como Fernando Álvarez (21), que iba sin casco a bordo de una moto Honda Titan tras haber visitado a su novia.



Los delincuentes escaparon corriendo luego de robar el dinero de la caja registradora y el motociclista quedó tendido en el suelo gravemente herido, tras lo cual fue trasladado en un móvil al hospital Carlos Bocalandro.



"La ambulancia no llegó nunca, fui en una moto con un amigo al hospital que está a diez cuadras del lugar para pedir que manden una de las dos ambulancias que estaban estacionadas y me cerraron la puerta en la cara", se quejó Alejandro Álvarez, hermano de la víctima.



El muchacho fue derivado por su obra social a la clínica de Pasteleros ubicada en avenida Corrientes al 4100, en el barrio porteño de Almagro, donde hoy seguía internado en grave estado.



"Lo operaron, le tuvieron que sacar una parte del cráneo porque estaba muy inflamado y quedó en terapia intensiva, las primeras 72 horas son fundamentales", dijo a Télam Alejandro.



El familiar aseguró que varios testigos le dijeron que el patrullero lo embistió "directamente, sin sirenas ni balizas" porque "habrán pensado que sería uno de los delincuentes que robó el supermercado".



"Mi hermano volvía de visitar a su novia porque era el Día de los Enamorados, venía tranquilo a baja velocidad y lo chocaron de frente", sostuvo.



De acuerdo a su testimonio, "en el patrullero iban una policía y un teniente que después se echaban la culpa entre ellos" y aseguró que "no puede ser que sigan trabajando después de hacer esto".



Por último, Alejandro convocó a una nueva marcha mañana a las 18 en el cruce de las avenidas Hugo del Carril y Bernabé Márquez, a una cuadra de la seccional 5ta. para pedir "Justicia".



"Anoche fuimos a la comisaría a pedir explicaciones de lo que había pasado pero nos tiraron gas pimienta y balazos de goma", contó.



El hecho es investigado por el fiscal Rubén Moreno, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Delitos Culposos del Departamento Judicial San Martín.



El funcionario dispuso que las pericias sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional y que se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona.



En principio, el conductor quedó imputado por el delito de "lesiones culposas graves" y debido a que es una pena excarcelable quedó en libertad.