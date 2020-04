Paula Chaves le pidió a Zaira Nara que sea la madrina de Filipa con un tierno video

La modelo y conductora sorprendió a su amiga con una original propuesta.

Paula Chaves y Zaira Nara son grandes amigas desde hace muchos años y es por eso que mientras está en el sexto mes de embarazo de su tercera hija, la esposa de Pedro Alfonso y madre de Olivia y Baltazar, la eligió para que sea la madrina de Filipa.

Feliz por el pedido, la mamá de Malaika y Viggo compartió desde Instagram el conmovedor y original modo en el que su colega le hizo la propuesta. Para pedirle ser la madrina de la niña, la conductora de Bake Off (Telefe) realizó un video con imágenes que dan cuenta los años de amistad que han compartido y cómo han crecido juntas.

“En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos todos viviendo, me llegó este video. Realmente no me lo esperaba y me llenó tanto pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo“, empezó su posteo la hermana de Wanda Nara. “Lo comparto con ustedes porque también son parte de nuestra amistad, que empezó gracias a nuestro trabajo”, continuó la ex conductora de Morfi.

Paula se enteró de su tercer embarazo en el baño de la casa de Zaira.

Luego, recordó: “Pasamos miles de momentos juntas, la mayoría hermosos; como lo fue enterarte que estabas embarazada de Filipa en mi casa. Pero también algunos muy duros, y ahí también el destino hizo que los vivamos juntas”.

“Hoy además de todas nuestras anécdotas, somos familia. ¡Obvio que sí, bebita! ¡Re contra sí! ¡Gracias por elegirme Paula Chaves y Pedro Alfonso! Los amo“, finalizó conmovida.

“Es tan lindo tenerte cerca… ¡Te amo amigaaaaa lindaaa! ¡Para siempre!“, fue la respuesta que Paula le dejó en los comentarios de la publicación.

“Fue en casa de Zaira, después del almuerzo. Nos encerramos en el baño. Y le pregunto: ´La primera línea indica que está bien hecho, ¿no? ´ Y cuando levanté la mirada le veo la cara: ´No…´ ¡Vuelvo a mirar el test y apareció la segunda línea! Todo fue muy bizarro: las dos, sentadas en el piso, abrazadas en el baño…¡No pude creerlo!”, le contó Paula a GENTE acerca del momento en que se enteró de su tercer embarazo.

