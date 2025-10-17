Paula Chaves es la conductora de "Tapados de Laburo", un programa de stream de Olga, donde se caracteriza por conversar con sus compañeros con total sinceridad y sin filtro sobre diversas situaciones de la vida.

Durante la emisión, la modelo abordó varios temas personales, como sus difíciles comienzos en el mundo de la moda, donde la señalaban de "grandota", y también sobre lo que más le incomoda de sus sesiones de terapia.

Sin embargo, en esta ocasión, Chaves abrió su corazón por completo para revelar un momento crucial en su vida en el que sintió que perdió la dignidad. Antes de contar la anécdota, advirtió: "Es polémico lo que voy a decir".

Paula Chaves detalló que el momento en que sintió haber perdido la dignidad fue dando a luz: "Perdí la dignidad pariendo".

La conductora describió la escena física de manera muy gráfica: "Pasé de la sala de preparto a la de parto gateando, con el camisolín de costado y abierto, totalmente desprendida de todo".

Chaves no especificó cuál de sus tres partos fue (el de Olivia, Baltazar o Filippa), pero explicó el significado profundo detrás de la pérdida de ese pudor. Para ella, fue un momento de liberación de preocupaciones externas, juicios o pudores.

La modelo explicó que en ese instante se enfocó en lo esencial, dejando de lado cualquier sentimiento ligado a la dignidad: "Siento que ahí uno deja de lado muchas cosas. Era el momento más lindo de mi vida y me despejé de todo lo que el mundo pueda pensar de mí". Añadió que se enfocó y perdió "esa dignidad que hace que uno esté siempre en alerta o enaltecido".

Finalmente, Chaves reflexionó sobre su elección de palabras, aunque manteniendo que la esencia del sentimiento era correcta: "Yo elegí decir ´perdí la dignidad´, elegí esa palabra sin entenderla bien, pero me pareció que aplicaba a ese momento. Ahora me lo cuestiono un poco".